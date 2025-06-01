為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜縣蘭城新月百貨端午連假2女互摑耳光、咆哮 網友：超派

    宜縣蘭城新月百貨發生2女當眾爆發肢體衝突及咆哮，網友留言「超派」。（圖擷取自「爆料公社公開版」）

    宜縣蘭城新月百貨發生2女當眾爆發肢體衝突及咆哮，網友留言「超派」。（圖擷取自「爆料公社公開版」）

    2025/06/01 14:01

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣知名的蘭城新月百貨公司爆發2名女子互摑耳光、踢人及咆哮，引來眾人圍觀，畫面被PO上網後，網友留言「超派」。警方今天（1日）指出，已將涉嫌攻擊他人的女子實施保護管束，通知家人領回。

    昨天下午4點，穿著紅色及黑色上衣的2名女子，在蘭城新月1處櫃位旁爆發肢體衝突，雙方大聲咆哮，接續互摑耳光、踢人，黑衣女同行男子雙手抱胸，大喊「不要再動手了」，但並未動手制止，因適逢端午連假，百貨公司人潮眾多，突如其來的衝突場面，引起眾人側目。

    目擊者拍下影片，以「今日新月狀況，挺身而出的先生很勇敢」為題，傳上「爆料公社公開版」，網友留言「先生連擋都沒擋，哪裡勇敢了？看無」、「建議去國外參加比呼巴掌比賽」、「打贏進法院打輸進醫院」。

    宜蘭警分局派員到場時，黑衣女及同行男子已經離去，將涉嫌動手的邱姓紅衣女壓制，帶回派出所保護管束，抄錄年籍資料後，交由她的父親帶回，如果有人提告，再通知雙方製作筆錄調查責任歸屬。

    至於2女為何爆發衝突，有網友爆料，紅女聽說是鬧事常客，黑衣女見狀後叫她不要再說了，紅衣女便動手打人，黑衣女不甘示弱便還手。警方回應，事發原因仍待當事人說明才能進一步釐清。

    警方到場壓制紅衣女將她帶回派出所。（圖擷取自「爆料公社公開版」）

    警方到場壓制紅衣女將她帶回派出所。（圖擷取自「爆料公社公開版」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播