中國女偽造不實在職證明來台 法官判拘70日

台北地院近日審結，認定林女兩次偽造不實證件申請來台，依使公務員登載不實罪判處拘役70日，得易科罰金7萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/06/01 14:22

〔記者吳昇儒／台北報導〕中國籍林姓女子為了來台旅遊竟找上不法業者，偽造在職證明，向我國申請簽證。事後被移民署人員查出，依違反入出國及移民法及使公務員登載不實罪將林女函送法辦。台北地院近日審結，認定林女兩次偽造不實證件申請來台，依使公務員登載不實罪分別判處拘役50、55日，應並執行拘役70日，得易科罰金7萬元。

檢方調查，林姓女子原本在中國並無工作，2014年間為了以專業參訪來台模式，竟偽造「南京福耀汽車玻璃有限公司任職證明」，申請簽證，但當時因故並未依計畫來台；兩年後，又改以福清市陽下林國興水性塗料店在職證明，申請來台成功。直至移民署人員清查相關資料後，發現異狀，依法將林女函送法辦。

請繼續往下閱讀...

林女到案後，坦承當時確實在無業的情形下，有委託他人偽造相關證明，藉此申請到台灣。檢察官訊後，則依違反入出國及移民法及使公務員登載不實罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，林女兩次利用偽造文件申請來台，應分論併罰，使公務員登載不實罪分別判處林女拘役50、55日，應並執行拘役70日，得易科罰金7萬元。

另違反入出國及移民法部分，因林女所持出入境文件，雖有提供不實文件申請，但卻仍是本人出、入境，所持均為我國公務人員核發合法許可證件，故該部分應諭知無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法