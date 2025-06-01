騎「骨董級」檔車跑山猛噴煙 老翁不滿被檢舉持刀刺對方臉頸

楊男的機車翻倒於路旁排水溝。（圖由警方提供）

2025/06/01 14:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣72歲游姓老翁，昨（31）日騎車齡近30年的二行程打檔機車跑山，機車大量排煙，被另一名機車騎士59歲楊姓男子錄影要檢舉，雙方起口角，不料，游姓老翁竟持刀攻擊楊男後逃逸。楊男臉部、左頸、左手臂遭刺3刀，經送醫急救，狀況穩定；警方循線將游姓老翁拘捕到案，依殺人未遂罪嫌偵辦。

楊姓男子昨天早上9點多騎機車行駛於苗124縣道獅潭鄉仙山路段，遭另一名機車騎士持刀攻擊，造成他臉部、左頸、左手臂等處穿刺傷，楊男負傷沿途求救，經民眾協助，由消防隊救護送醫，經醫院手術救治，目前狀況穩定。

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轄區大湖警方也獲報到場，但持刀攻擊者已離去，據目擊者描述，持刀攻擊者頭戴安全帽及口罩，上身穿黑色長袖上衣、牛仔長褲，當時右手持短刀在追砍被害人、臉上還沾有血跡。

警方隨即組專案小組並報請苗栗地方檢察署指揮追查，經以車追人，查出犯嫌為家住頭份市的游姓老翁，前往將他拘提到案，並經同意搜索查扣作案時衣物及安全帽；但游姓老翁稱已將犯案用短刀丟入事發現場附近的山間叢林中，並辯稱刀子不是他的，現由警方搜找中。

警方調查，游姓老翁昨天騎機車前往獅潭仙山地區跑山，因其機車為車齡近30年的二行程打檔車，沿途排放大量白煙；楊男見狀，上前將游姓老翁攔下告知「你這樣不行、不符合規定」，游姓老翁當下虛應下山又再上山，被楊男發現，持手機錄影欲檢舉，雙方爆發衝突。

楊男臉部、左頸、左手臂遭刺3刀，消防人員送醫。（圖由消防提供）

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