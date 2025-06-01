為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騎「骨董級」檔車跑山猛噴煙 老翁不滿被檢舉持刀刺對方臉頸

    楊男的機車翻倒於路旁排水溝。（圖由警方提供）

    楊男的機車翻倒於路旁排水溝。（圖由警方提供）

    2025/06/01 14:12

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣72歲游姓老翁，昨（31）日騎車齡近30年的二行程打檔機車跑山，機車大量排煙，被另一名機車騎士59歲楊姓男子錄影要檢舉，雙方起口角，不料，游姓老翁竟持刀攻擊楊男後逃逸。楊男臉部、左頸、左手臂遭刺3刀，經送醫急救，狀況穩定；警方循線將游姓老翁拘捕到案，依殺人未遂罪嫌偵辦。

    楊姓男子昨天早上9點多騎機車行駛於苗124縣道獅潭鄉仙山路段，遭另一名機車騎士持刀攻擊，造成他臉部、左頸、左手臂等處穿刺傷，楊男負傷沿途求救，經民眾協助，由消防隊救護送醫，經醫院手術救治，目前狀況穩定。

    轄區大湖警方也獲報到場，但持刀攻擊者已離去，據目擊者描述，持刀攻擊者頭戴安全帽及口罩，上身穿黑色長袖上衣、牛仔長褲，當時右手持短刀在追砍被害人、臉上還沾有血跡。

    警方隨即組專案小組並報請苗栗地方檢察署指揮追查，經以車追人，查出犯嫌為家住頭份市的游姓老翁，前往將他拘提到案，並經同意搜索查扣作案時衣物及安全帽；但游姓老翁稱已將犯案用短刀丟入事發現場附近的山間叢林中，並辯稱刀子不是他的，現由警方搜找中。

    警方調查，游姓老翁昨天騎機車前往獅潭仙山地區跑山，因其機車為車齡近30年的二行程打檔車，沿途排放大量白煙；楊男見狀，上前將游姓老翁攔下告知「你這樣不行、不符合規定」，游姓老翁當下虛應下山又再上山，被楊男發現，持手機錄影欲檢舉，雙方爆發衝突。

    楊男臉部、左頸、左手臂遭刺3刀，消防人員送醫。（圖由消防提供）

    楊男臉部、左頸、左手臂遭刺3刀，消防人員送醫。（圖由消防提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播