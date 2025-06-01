端節連假至少27車相約新屋飆車 1騎士被警追一路違規、開單26張

端節連假至少27車相約桃園新屋飆車，讓在地居民被吵到不能睡。（取材「社會事新聞影音」）

2025/06/01 14:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區中山東路二段端午連假聚集多輛改裝機車一字併排在路口競速，被吵到不能睡的民眾紛以手機錄影拍照檢舉，警方獲報派員攔查取締，機車騎士隨即鳥獸散，其中，23歲許姓騎士一路違規連闖紅燈、蛇行危險駕駛、變換車道未挔規定打方向燈等，5分鐘後警方逮捕許男開出26張罰單共開罰3萬6000元，全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

有網友昨（5月31日）清晨5點許，拍下多輛改裝排氣管機車，在桃園市新屋區中山東路一段499號路口，改裝機車還一字排在路口聚集，原地催油門發出很大轟鳴聲及白煙，隨後改裝機車競速飆車，民眾一早氣炸圍觀拍照錄影，事後將影音PO至網路平台，引起網友熱議。

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楊梅警分局交通組長張文政今（6月1日）表示，警方據報立即出動線上巡邏警力趕至現場取締，另也啟動區域聯防，騎士見狀四散，警方在新屋區中山東路與梅高路路口，警方發現疑似飆車機車上前攔查，23歲許姓騎士拒絕受檢並加速逃逸，警方一路追捕，許男行經台66線平面道路往楊梅逃竄，一路連續闖紅燈、蛇行危險駕駛、變換車道未打方向燈及未兩段式左轉連續違規行為，因警方鍥而不捨掌握行蹤伺機攔停，約5分鐘後，許男自認無法擺脫警方追緝，最終於梅高路旁停車乖乖受檢。

警方依許男沿路違規行為連續開出26張違規罰單共罰鍰3萬6000元，並依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。對此，許姓騎士懊惱表示，自己違規在先看見警察，因害怕警察開罰才逃逸，沿途闖紅燈等危險駕駛行為。

警方針對現場其他涉案車輛，除參考民眾拍下參與飆車的其他改裝機車騎士影音照片、同步調閱監視器畫面進行比對追查，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。初步掌握約有27輛涉嫌競速車輛及2輛協助運載的改裝車輛，將陸續通知相關人員到案說明，並依公共危險偵辦。

端節連假至少27車相約桃園新屋飆車，讓在地居民被吵到不能睡。（取材「社會事新聞影音」）

許姓騎士被警追一路違規、慘被開單26張。（記者李容萍翻攝）

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