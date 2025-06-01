無照婦騎車被警查扣 竟去派出所偷偷牽走車

台北地院審結，依妨害公務罪，判處羅婦有期徒刑2月，緩刑2年，需支付公庫5萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/06/01 13:39

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市羅姓婦人去年6月12日在人行道上騎車，被警方攔查，發現她不但沒有駕照，機車車牌還與車身不符，警方除製單舉發外，並查扣機車。事後，羅婦竟偷去派出所附近找到車子，將車牽走，懸掛其他車牌繼續騎。結果又被員警抓到，移送法辦。台北地院審結，依妨害公務罪，判處羅婦有期徒刑2月，緩刑2年，需支付公庫5萬元。

羅婦案發當日上午9時許，將車騎上人行道，行經永吉路517巷與中坡北路交岔路口時，被巡邏員警發現，要求她停車，並對其盤查。

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警方查詢得知，羅婦是無照騎車，更誇張的是，她騎的機車車牌竟與登記車身引擎不符，便依規定填製「舉發違反道路交通管理事件通知單」舉發，隨即將機車移置五分埔派出所旁保管。

羅婦卻趁隙跑到派出所周邊，找到被查扣的機車，將車取回，並懸掛其他車牌繼續在路上騎乘，8日後，又被警方查獲；比對之後發現，羅婦未經合法程序就將查扣車輛牽走，將她依妨害公務移送法辦。

檢察官偵訊時，羅婦坦承犯行，表示自己前往派出所時並未發現有張貼封條或封印，隨即趁警方不注意，將車騎走。檢察官訊後，依妨害公務罪將羅婦起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，羅婦明知機車已經被警方移置保管，置於公權力支配下，已屬於公務員職務上掌管的物品，但卻將車騎走，還換上其他車牌隱匿，已經妨害警察機關公務執行；考量她坦承犯行，且騎走之後不久被警方查獲，損害尚輕，依妨害公務罪章中的隱匿公務員職務上掌管之物品罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，判決確定後半年內，需支付公庫5萬元。

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