小心「7開頭警車」！這單位太慓悍 今年線上已抓471名歹徒

台中市保安大隊作風慓悍，歹徒彼此間甚至以通訊軟體示警。（警方提供）

2025/06/01 13:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊線上立破績效傑出，每月份均獲第一名佳績，慓悍作風甚至歹徒彼此以通訊軟體示警，「到台中注意7字頭編號警車」，經統計，今年迄今已查獲各類案件450件471人，其中光是毒品案件就達418件437人，展現驚人執法績效！

保大大隊長蔡期望近日前往警廣接受專訪，現場採直播進行訪問，以簡明扼要的方式分享保安警察大隊當前重點工作、線上查緝犯罪績效等內容指出，除了毒品案外，今年來還成功查獲通緝犯26件26人、竊盜案4件5人、詐欺案1件2人，以及槍砲案1件1人，總計450件471人，成績有目共睹。

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除了掃毒緝兇，蔡期望也不忘加強防詐宣導，他提到警政署去年12月1日正式啟用的「打詐儀表板」網站，整合了「每日詐騙現況」、「各縣市數據統計」、「最新詐騙案例及手法」、「防詐秘笈」及「詐騙公式拆解」等豐富的防詐素材，方便民眾即時掌握詐騙手法、提高警覺。

他提醒市民，遇到任何電話或訊息要求匯款時，一定要多方查證，或直接撥打165反詐專線或110報警，避免掉入詐騙陷阱，而保大業務相對單純、任務更為明確，藉由巡邏勤務線上破獲案件外，經大數據分析出來的治安重點區域盤查可疑人車提升見警率，有效嚇阻犯罪發生。

蔡期望期勉保大同仁繼續維持優良傳統，重要的是讓民眾有感，安居樂業。也期盼市民成為警方最堅強後盾，攜手營造台中成為最安全、最宜居的城市。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

保大大隊長蔡期望到警廣接受專訪。（警方提供）

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