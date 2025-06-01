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    行員台大醫院收款387萬遭竊 合庫：第一時間已報案配合調查

    合庫台大分行收款387萬遭竊，強調第一時間已報案配合調查（資料照）

    合庫台大分行收款387萬遭竊，強調第一時間已報案配合調查（資料照）

    2025/06/01 13:14

    相關新聞:

    疑點重重！ 合庫行員收台大醫院387萬營收款 丟商場門口1分鐘遭埋伏男子拿走

    〔記者陳梅英／台北報導〕合作金庫銀行行員29日前往台大醫院收款卻遭不明男子竊取，有媒體報導合庫延遲3小時才報案，合庫今日發出聲明指出，報導內容與事實不符，案發當下11:55分即通報台大醫院駐衛警並致電管區中正一分局報案請求協助，於14點21分完成報案筆錄。合庫銀表示，將全力配合警方調查，同時也檢討收款動線，以避免類似情事發生。

    29日端午節連假前一日，台北市發生一起離奇竊案，合庫行員前往合庫銀行台大分行辦理台大醫院西址（舊大樓）外收款項過程中，將裝有387萬元現金的袋子放在地上，不到5分鐘的時間，被一名陌生男子用雨衣包裹帶走。

    合庫銀聲明全文如下：

    有關合作金庫銀行台大分行於114年5月29日辦理台大醫院西址（舊大樓）外收款項過程中，遭不明人士竊取，台大分行案發當下11:55即通報台大醫院駐衛警並致電管區中正一分局報案請求協助，於14點21分完成報案筆錄。

    針對部分媒體所述延遲3小時才報案之情事，報導內容顯與事實不符。對於本案，本行將全力配合警方查調，以期早日破案。另已責成各營業單位檢討收款動線，並依本行外收款項相關規定辦理，以避免類此情事發生。

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