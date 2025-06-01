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    端午連假收假凌晨 國3竹山段6車連環撞1人重傷意識不清

    國道3號北向245.3K竹山路段，1日凌晨近4點發生連環車禍，有數部車車頭嚴重毀損。（南投縣消防局提供）

    國道3號北向245.3K竹山路段，1日凌晨近4點發生連環車禍，有數部車車頭嚴重毀損。（南投縣消防局提供）

    2025/06/01 12:33

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕端午連假最後一天，不少人凌晨上國道北返，國道3號北向竹山路段北向245.3K處，凌晨近4時發生連環車禍，6部車發生追撞，其中有車輛車頭毀損，11人受波及，警消啟動大量傷病機制，有2人送醫，其中1人傷勢較重意識不清，肇事原因有待警方調查釐清。

    南投縣消防局在今天凌晨3時53分接獲報案，指國道3號北向245.3K處發生追撞車禍，由於有多輛汽車追撞，消防局勤指中心調遣竹山分隊救護車、器材車，及8名警消前往搶救，另也調派鄰近分隊救護車前往協助。

    警消人員抵達現場時，有車輛的車頭嚴重毀損，車子佔據車道、零件碎片也散落一地，有1名傷者躺在路肩，消防人員馬上啟動大量傷患救治機制，當場鋪設紅、黃、綠3色檢傷地墊。

    經檢傷分類後發現，躺在地上的乘客意識不清，評估傷勢較嚴重，由救護車先載送至竹山秀傳醫院急救；另1人因雙腳及胸部及背部疼痛，也載至竹山秀傳醫院治療。現場還有9人無明顯傷勢，經確認無大礙，婉拒送醫。

    國道七隊表示，該連環事故經處理很快恢復正常行駛，提醒駕駛人小心駕駛，注意前方路況，肇事原因有待調查釐清。消防局也說，連假收假日民眾北返工作或居住地，切記不要疲勞駕駛疲勞駕駛，也不要超速。

    竹山消防分隊啟動大量傷患救治，以紅黃綠檢傷分類。（南投縣消防局提供）

    竹山消防分隊啟動大量傷患救治，以紅黃綠檢傷分類。（南投縣消防局提供）

    連環車禍中有名乘客躺在路肩，傷勢較重。（南投縣消防局提供）

    連環車禍中有名乘客躺在路肩，傷勢較重。（南投縣消防局提供）

    連環撞事故現場車道上有零件、碎片。（南投縣消防局提供）

    連環撞事故現場車道上有零件、碎片。（南投縣消防局提供）

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