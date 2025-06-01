夫臥病在床妻落跑 法官認無「惡意遺棄」不准離婚

先生臥病在床老婆落跑，先生訴離法官不准。（資料照）

2025/06/01 12:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一對83歲的老先生，與74歲的太太，原各自擁有自已的婚姻，10多年前各自另一半過世後，2人相識、相知、相惜，又獲得雙方子女的祝福，決定老來再婚；豈料3年前先生因重病，生活無法自理，長期臥病在床，太太無法接受先生重病的事實，不願照顧先生及分擔照護費用，離開先生與自己的子女同住，先生和其子女大怒，以「惡意遺棄」為由，聲請離婚。

太太則抗辯，她並非惡意逃避婚姻和照顧責任，而是她已發生多次高血壓暈眩腦梗塞等病症，「自己自身難保」。搬離時，雙方子女才協議，各自接回養病。彰化地院法官認為，惡意遺棄須有拒絕同居之主觀事實，太太亦有不能同居之正當理由，這對高齡夫妻屬於健康因素分居，婚姻尚無重大破綻，因此駁回離婚之訴。

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一名法界人士說，老年化的社會，類似的情況非常多，在雙方身體無虞之情況下再婚，大都獲子女祝福，畢竟有「老來伴」，但在身體出現狀況後，很多問題就浮現，首先是照顧、照養，接下來是「遺產的分配」，他揣測，此案的老先生應有一些資產，若太太扛起照顧重任，將來分配到遺產理所當然，但太太「落跑了」，先生和其子女不希望太太分食遺產，便提出「離婚之訴」。

判決書指出，這對老夫妻之前都有自己婚姻和子女，於2014年11月19日再婚。但2023年10月先生因洗腎手術併發症導致重度精神障礙，生活完全無法自理，先生指控太太，沒有夫妻的情義，「大難來時自己飛」，不僅不願照顧他，也不願分擔照護費用，更於2024年1月搬離雙方同居住處，隨後遷出戶籍，此後對他不聞不問。

太太辯稱，他每月僅有1萬多元勞工退休金收入，又發生多次高血壓暈眩等疑似腦梗塞病症，並不是她不願意照顧先生，而是「我也需要人家照顧」，2024年1月搬離雙方同居住處，就是因為雙方子女都有協議「各自接回照顧」，她不解，先生的子女為什麼要告她「惡意遺棄」。

法官表示，民法規定「夫妻互負同居之義務。但有不能同居之正當理由者，不在此限。」所謂惡意遺棄，不僅須有違背同居義務之客觀事實，並須有拒絕同居之主觀情事。若夫妻之一方有不能同居之正當理由，而拒絕與他方同居，即不能認定其為惡意遺棄。兩造既無法互相照顧，需由各自之子女照顧，因此分居，難謂無正當理由，非為惡意遺棄，該婚姻也未出現重大破綻，因此駁回離婚之訴。

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