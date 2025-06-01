基隆火車站7拳狠殺街友判無期徒刑 裁定延押2個月

法院認為，謝男被判重罪，且居無定所，有逃亡之虞，裁定至6月4日起再延押兩個月。 （記者吳昇儒攝）

2025/06/01 12:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子蔡龍興去年7月間在基隆火車站南站，與謝姓街友起口角竟徒手連續重擊對方七拳，導致謝男傷重不治。基隆地院國民法官審理後，依殺人罪判處蔡男無期徒刑。法院認為，謝男被判重罪，且居無定所，有逃亡之虞，裁定至6月4日起再延押兩個月。

36歲蔡龍興去年7月6日凌晨3時許，飲酒後在基隆火車站南站2樓廣場電梯口旁與60歲謝姓街友發生口角糾紛，隨後發生肢體衝突。年輕氣盛的蔡男竟朝謝男的頭部猛擊，造成對方顱骨骨折、顱內出血，最終不治身亡。檢方調查後，將依涉犯殺人罪嫌，將蔡男起訴。

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因蔡故意犯殺人罪因而發生死亡結果，適用國民法官法審理，由6名國民法官與審判長劉桂金、陪席法官李岳與受命法官陸怡璇組成的合議庭。

合議庭認為，蔡男酒後出重拳，朝謝男頭部要害7拳，手段殘忍，犯後無悔意，也無和解賠償意願，且蔡還有酒駕等前科紀錄，為社會的不定時炸彈，取謝男家屬意見後，認為蔡應量處無期徒刑，褫奪公權終身。上個月2日，依殺人罪判處蔡男無期徒刑，褫奪公權終身。

基隆地方法院認為，蔡男被判重刑，且居無定所，恐有逃亡之虞，原羈押時間將於6月4日中止，故裁定再延押兩個月，以防蔡男逃亡。

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