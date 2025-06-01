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    北市信義商圈2醉男衝突對峙 圍觀路人以為是街頭藝人表演

    警方到場將2人帶回派出所。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到場將2人帶回派出所。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/06/01 11:54

    〔記者姚岳宏／台北報導〕44歲黃姓男子昨晚酒後行經信義區新光三越A4館旁時，疑不滿另名也是酒後在路邊唱歌的46歲洪姓男子太吵，上前質問，雙方爭執竟爆發肢體衝突，由於2人動手還頻頻繞圈圈走位對峙，加上附近有其他音樂幫襯，節奏感十足，一度讓附近民眾以為是街頭表演，警方到場確認雙方都有出手，皆帶回派出所依違反社會秩序維護法究辦。

    據知，2人動手處就在新光三越旁人行道，經常有街頭藝人表演，2人酒後繞圈對峙時，一旁民眾還圍起來看熱鬧，以為是街頭表演，只見白衣的黃男出腳踢擊，黑衣洪男均即時閃避，還可伺機攻擊，2人誇張行徑被網友拍下上傳到Thread等社群軟體。

    信義分局表示，三張犁派出所昨晚8時50分獲報有人打架，到場時發現雙方並不認識，初步調查是洪姓男子一人坐於該處飲酒唱歌，黃姓男子亦酒後路過，認爲洪男唱歌過於大聲喧擾，即上前質問，雙方繼而發生口角衝突進而相互出手，現場檢視雙方均無受傷跡象，經調閱監視器後，發現雙方皆有出手情事，遂將雙方帶返所依違反社會秩序維護法偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方到場將2人帶回派出所。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到場將2人帶回派出所。（記者姚岳宏翻攝）

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