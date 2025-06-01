疑點重重！ 合庫行員收台大醫院387萬營收款 丟商場門口1分鐘遭埋伏男子拿走

犯嫌拿走鉅款後徒步前往搭公車。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/01 12:04

〔記者王冠仁／台北報導〕合作金庫64歲殷姓行員在上月29日、端午連假前最後一個上班日，前往台大醫院將387萬元營收款放在旅行袋，再去台大醫院商場辦公室，打算收取商場營收款項；他進入辦公室前，不知為何將整袋裝有巨款的旅行袋，隨手放在商場門口，1分鐘後就遭一名男子偷走。由於全案疑點重重，警方不排除各種可能，現正全力追緝犯嫌下落。

警方調查，這起案件發生在上月29日早上11時許，平時負責收取台大醫院營收款項的合作金庫殷姓行員，當天先是收取台大醫院掛號費的款項後，將387萬元款項放入隨身旅行袋，他隨後再前往台大醫院商場辦公室，打算收取美食街、商場等營收款。

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不過，殷當天進入辦公室前，不知何故，居然將裝有387萬元款項的旅行袋，隨手放在商場門口，1分鐘後旅行袋就遭人拿走。

黑衣男刻意不用悠遊卡搭公車

根據監視器畫面，當時已有一名男子在埋伏，他見到殷放下旅行袋，隨即上前將袋拿走。該名身穿黑衣黑褲的男子拿走旅行袋後，徒步走到附近的公車站牌搭公車，他搭公車時還刻意不使用悠遊卡，改以現金資付車資，隨後在南昌公園下車後，於附近繼續刻意繞行製造斷點。

行員過2個多小時後才報案

據悉，當時殷發現裝有鉅款的旅行袋遭人拿走後並沒立刻報案，而是在2個多小時後才前來附近派出所報警。殷過去似乎都是先收取台大醫院掛號費的款項後，將向款項放入旅行袋，再前往商場辦公室收取其他營收款，殷稱過往都將旅行袋放在商場門口，並非此次刻意為之。

警方說，由犯嫌的行為來看，對方明顯已經知道旅行袋中有現金，而且犯嫌還製造斷點、搭車赴現金，可見是預謀犯案，警方目前正深入追查中。

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