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    男騎士競速飆車拒檢 楊梅警連開26罰單重罰3萬6千元

    楊梅分局取締競速飆車案，一名許姓男子拒檢逃逸還接連違規駕駛落跑，被警方開出26張罰單，罰款總額高達3萬6千元。（中央社）

    楊梅分局取締競速飆車案，一名許姓男子拒檢逃逸還接連違規駕駛落跑，被警方開出26張罰單，罰款總額高達3萬6千元。（中央社）

    2025/06/01 17:10

    〔中央社〕桃園市警局楊梅分局今天表示，5月31日凌晨獲報競速飆車案，除取締查獲拒檢逃逸的許男，開立26張違規罰單，罰鍰達新台幣3萬6000元，依公共危險罪送辦，並究辦其餘參與車輛。

    楊梅分局交通組組長張文政接受媒體聯訪表示，5月31日凌晨5時許，楊梅分局新屋分駐所接獲民眾報案，指稱新屋區中山東路一段出現多部車輛進行競速飆車案件，立即與頭洲派出所啟動區域聯防派遣警力前往取締。

    張文政說，員警於路程中發現疑似參與飆車車輛後立即上前攔查，但騎士拒檢逃逸，警方尾隨在後等待時機，騎士逃逸約5分鐘後才自行停車受查，許姓男騎士（23歲）自稱因違規怕被開罰才逃逸，不過因沿途闖紅燈、蛇行、未兩段式左轉、變換車道未依規定打方向燈等危險駕駛行為，遭依公共危險罪逮補究辦，並針對違規開出26張罰單，總計罰鍰達3萬6000元。

    張文政指出，對於逃逸車輛，楊梅分局已持續調閱監視器調查相關違法、違規行為，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，不管是直接參與競速飆車的27部車輛或協助載運車輛至現場競速的2部車輛，涉及相關人員將依公共危險罪偵辦，後續將通知到案說明，對違規車輛也會依規定逕行舉發，並針對競速車輛製發約制書。

    楊梅分局呼籲民眾勿有競速飆車等危險駕駛行為，警方決不允許任何形態的競速飆車、危險駕駛等違規情事發生，若有相關情事分局將積極處置、絕不姑息，以維護用路人安全。

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