為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    冒煙烏賊車？ 椰子墊捲進右前車輪摩擦生熱險釀火燒車

    南市三分局員警幫忙把捲進車輪的椰子墊拉出來。（圖：警方提供）

    南市三分局員警幫忙把捲進車輪的椰子墊拉出來。（圖：警方提供）

    2025/06/01 11:21

    〔記者王俊忠／台南報導〕奇怪！前方白色轎車怎麼不斷冒白煙？並非排氣管冒煙的烏賊車，台南市警局三分局安中派出所副所長顏琦晉與警員許駿揚、李偉維等人近日巡邏行經安南區安通路5段時，發現前方同向1輛轎車右側車身不斷冒出白煙、直覺有異，趕緊鳴警笛促駕駛停車，赫見竟是大片椰子墊捲進右前車輪摩擦生熱惹禍，險釀火燒車意外。

    南市警三分局安中派出所3名員警於5月30日下午5點許駕車巡邏行經安南區安通路5段，發現前方同向的白色轎車在行進間冒出大量白煙，員警察覺不對勁、趕緊加速追上並鳴警笛促其靠邊停車。

    冒煙的白車鄭姓男駕駛突遭警方攔停、原本一臉狐疑是自己有什麼違規狀況嗎？員警告知其車子右側一直冒白煙並陪同查看，鄭男才驚覺車子右前方輪胎內捲入大片椰子墊，因車子行進間摩擦生熱，使得輪胎車身位置冒出陣陣白煙，員警幫忙拉出椰子墊、赫見部分已燒的焦黑。

    經了解，鄭姓男子是駕車從工地離開，應是在工地內時車輛輪胎已捲入椰子墊而不自知，幸員警發現、主動關心提醒車主並協助排除捲進車輪的椰子墊，避免引發火燒車意外。警方也提醒車輛駕駛人，駕車前應檢查車輛狀況，以維護己身及其他用路人安全。

    從車輪拉出來的椰子墊已見部分燒灼焦黑情形。（圖：警方提供）

    從車輪拉出來的椰子墊已見部分燒灼焦黑情形。（圖：警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播