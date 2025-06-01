冒煙烏賊車？ 椰子墊捲進右前車輪摩擦生熱險釀火燒車

南市三分局員警幫忙把捲進車輪的椰子墊拉出來。（圖：警方提供）

2025/06/01 11:21

〔記者王俊忠／台南報導〕奇怪！前方白色轎車怎麼不斷冒白煙？並非排氣管冒煙的烏賊車，台南市警局三分局安中派出所副所長顏琦晉與警員許駿揚、李偉維等人近日巡邏行經安南區安通路5段時，發現前方同向1輛轎車右側車身不斷冒出白煙、直覺有異，趕緊鳴警笛促駕駛停車，赫見竟是大片椰子墊捲進右前車輪摩擦生熱惹禍，險釀火燒車意外。

南市警三分局安中派出所3名員警於5月30日下午5點許駕車巡邏行經安南區安通路5段，發現前方同向的白色轎車在行進間冒出大量白煙，員警察覺不對勁、趕緊加速追上並鳴警笛促其靠邊停車。

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冒煙的白車鄭姓男駕駛突遭警方攔停、原本一臉狐疑是自己有什麼違規狀況嗎？員警告知其車子右側一直冒白煙並陪同查看，鄭男才驚覺車子右前方輪胎內捲入大片椰子墊，因車子行進間摩擦生熱，使得輪胎車身位置冒出陣陣白煙，員警幫忙拉出椰子墊、赫見部分已燒的焦黑。

經了解，鄭姓男子是駕車從工地離開，應是在工地內時車輛輪胎已捲入椰子墊而不自知，幸員警發現、主動關心提醒車主並協助排除捲進車輪的椰子墊，避免引發火燒車意外。警方也提醒車輛駕駛人，駕車前應檢查車輛狀況，以維護己身及其他用路人安全。

從車輪拉出來的椰子墊已見部分燒灼焦黑情形。（圖：警方提供）

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