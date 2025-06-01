覬覦同居人14歲女兒 惡狼廚師2度性侵猥褻判刑

惡狼廚師覬覦同居人14歲女兒，兩度性侵猥褻。（情境照）

2025/06/01 11:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓廚師覬覦同居人年僅14歲女兒小美，竟兩度性侵、強制猥褻得逞，事後小美向學校老師吐露，全案才爆發，新竹地院依性侵幼女等罪判刑4年。

法官調查，陳男與14歲的小美母親原本是同居男女朋友關係，去年5月在苗栗縣將手伸入小美上衣內撫摸、以口吸吮胸部，親吻臉部，強行將手指插入陰道，並以其陰莖磨蹭外陰部而強制性交得逞。

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去年6月初陳男在新竹市掀開小美上衣後撫摸、吸吮胸部，親吻臉部強制猥褻得逞。經小美告知學校老師，經學校通報後，始為警查悉上情。

法官調查，本案案發時，被告為成年人，而小美為年僅14歲少女，被告於行為時明知小美年僅14歲，仍故意犯下強制性交及強制猥褻犯行，均應依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

法官認為，陳男明知小美年僅14歲，身心尚在發育中，竟強制性交、強制猥褻，造成小美身心重大痛苦，且小美亦明確表示無和解意願，可見其並未原諒被告。

法官審酌被告為智識正常之成年人，其身為小美母親之男友，明知小美年僅14歲，且本身亦有女兒，理應愛屋及烏，呵護照顧小美，竟為滿足其個人一己性慾，兩度違反意願強制性交及強制猥褻，嚴重戕害小美身心健康與人格發展，並造成小美日後對兩性關係上認知有所偏差，且母女出庭時均明確表示無和解意願。

離婚育有兩名未成年子女的陳男，子女目前均由苗栗社會局安置中，目前獨居受雇從事餐飲業廚師，最後依成年人故意對少年犯強制性交罪與強制猥褻罪，處有期徒刑4年。

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