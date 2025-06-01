關鍵字露餡！草叢藏贓款計畫泡湯 小黃神助攻逮「搭錯車」車手

警方將潘男依詐欺等罪嫌送辦。（警方提供）

2025/06/01 10:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名小黃運將近日載客途中無意間聽見潘姓乘客通話提及「投資虛擬貨幣」、「面交完成」等敏感字眼，他直覺載到詐團車手，趁對方南屯區下車後立即報案，果然成功協助警方將擔任車手的潘男圍捕到案，起出剛面交詐取的150萬元現金等贓證物，詢後全案依詐欺等罪嫌送辦。

台中市第四分局今天說明案情指出，41歲潘男上月22日刻意正式打扮，前往彰化市向被害人詐取150萬現金面交後，隨即搭乘計程車到上手指定的台中市南屯區龍富路旁的公園，打算將款項藏匿於草叢中，途中黃姓運將無意間聽見潘男講電話時多次提及「投資虛擬貨幣」、「面交完成」、「來收錢」等字眼，察覺有異。

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黃高度懷疑載到詐騙集團成員，不動聲色待其下車後，立即撥打110報案，並詳述潘男外型特徵及下車地點，轄區警方獲報火速調派多組警力展開地毯式搜索，此時渾然不知已被鎖定的潘男，發現公園內有不少運動的民眾，擔心贓款遭路人撿走，一時難以下手，就在徘徊觀察時，突然發現大批員警來回巡視。

潘男見狀企圖強裝鎮定，並依照詐團上手指示暫停行動，就在他準備改搭另輛多元計程車逃逸時，員警迅速將其攔下，當場查獲印鑑、手機、收據及150萬元現金等贓證物，潘男無從狡辯坦認被詐團吸收當車手，詢後全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台中地檢署偵辦，並向上溯源追查幕後集團。

台中市警第四分局長陳祥麟表示，詐騙手法層出不窮，呼籲民眾提高警覺，凡涉及「高獲利投資」、「要求現金面交」、「代為領款」等關鍵字，極有可能為詐騙陷阱，若發現可疑情況，應立即撥打110報案、165反詐騙專線求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣150萬元贓款。（警方提供）

警方將潘男圍捕到案。（警方提供）

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