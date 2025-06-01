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    首頁　>　社會

    豐原警關心長者行的安全 利用端午連假發放LED發光手環

    豐原警分局利用端午連假深入社區，發放LED發光手環，增加長者行的安全。（民眾提供）

    豐原警分局利用端午連假深入社區，發放LED發光手環，增加長者行的安全。（民眾提供）

    2025/06/01 09:15

    〔記者歐素美／台中報導〕機汽車未禮讓行人的車禍事故頻傳，尤其65歲以上長者行人在車禍中傷勢往往較為嚴重，台中市豐原警分局統計，豐原、神岡區今年已發生20件高齡者行人事故，造成21人受傷，雖較去年同期件減少6件，但為了保障長者安全，豐原警分局特別利用端午連假到各社區發放LED發光手環，提醒長者佩戴在手腕上作為行走警示，讓汽機車清晨、夜間遠遠就能發現行人，提早減速禮讓長者。

    警方表示，許多高齡長者有在清晨或傍晚外出運動的習慣，然而戶外光線昏暗、視線不佳，清晨時段車少車速快，傍晚時段尖峰車流繁忙，行人穿著深色衣物易被駕駛忽視，對於高齡者外出事故風險高。

    豐原警分局有鑑於此，利用端午連假前往西安社區活動中心、三村社區活動中心及民生社區活動中心等發放LED發光手環，手環閃爍綠色霓虹燈光，長輩佩戴於手腕或懸掛在隨身物品上，可提升辨識度，減少交通事故發生；此外，豐原警特別提醒長者務必遵守交通規則，確實利用行穿線穿越道路，一同提升交通安全意識。

    豐原警分局利用端午連假深入社區，發放LED發光手環，增加長者行的安全。（民眾提供）

    豐原警分局利用端午連假深入社區，發放LED發光手環，增加長者行的安全。（民眾提供）

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