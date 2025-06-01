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    「3寶媽」貸款不成淪詐團人頭 判6月還要罰8萬

    黃女誤信「快速貸款」廣告，提供帳戶還幫忙領錢、轉帳，成了詐團洗錢工具，彰化地院判刑。（資料照）

    黃女誤信「快速貸款」廣告，提供帳戶還幫忙領錢、轉帳，成了詐團洗錢工具，彰化地院判刑。（資料照）

    2025/06/01 00:19

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣黃姓女子育有三名子女，因生活拮据想貸款，卻誤信網路上「快速貸款」廣告，依指示提供帳戶與提款卡，還幫忙領錢、轉帳，結果成了詐團洗錢工具，彰化地院依《洗錢防制法》判6月徒刑，得易科罰金，另科罰金8萬元。

    判決書指出，黃女去年1月將自己名下兩本帳戶，交給詐騙集團的林姓男子使用，該集團騙取2名被害人共約96萬元款項，並透過黃女的帳戶流轉。黃女除交出帳戶外，還負責領錢、轉匯，協助詐團斷點金流、掩飾資金來源，直到有被害人驚覺受騙報案，黃女因此落網，詐團成員則已去向不明。

    黃女供稱，自己在工廠上班，每月薪水約2萬出頭，丈夫也收入有限，夫妻倆要養三個孩子，她還要貼補娘家父母，經濟壓力大，才會上網尋找貸款資訊，沒想到誤信詐團話術，淪為詐騙共犯，希望法院能給予緩刑機會。

    法官審酌，黃女雖無不法獲利的直接證據，但她交出帳戶、領錢匯款，確實助長詐騙行為，讓2名被害人損失重大，且至今未與被害人和解或賠償損失，因此不予緩刑，判處6月徒刑，得易科罰金，併科罰金8萬元。

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