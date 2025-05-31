假買家設局「第3方平台」交易 金門賣家痛失百萬

許姓男子被假冒買家的詐騙集團盯上，損失一百萬元，金門縣警察局金城分局長朱政憲提醒鄉親小心防範。（金門縣警察局提供）

2025/05/31 22:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天表示，近日有名許姓男子在臉書「金門二手物品交流區」賣商品，被假冒買家的詐團誘引至提供的「第3方平台」交易，並誆稱「再不快點錢就要被領光」，趁許男慌亂之際，陸續從其戶頭詐領100萬元，提醒民眾小心。

縣警局表示，許男刊登販售商品資訊，遭詐騙集團盯上，詐團假冒有意購買的買家，以有第3方見證為由，提供1個「第3方平台」的連結進行交易；詐團成員並聲稱，數度匯款失敗，要求許男連繫銀行「客服」驗證收款帳戶，許男依指示與假冒的客服人員通話。

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警方指出，被害人此時已逐漸被詐團的陷阱套牢，許男當時即依該客服的指示操作網銀，客服並誆稱「再不快點，錢就要被領光了」的話術，利用被害人被催促的慌亂之際，完成多次轉帳，一直到許男驚覺不對勁，已陸續匯出100萬元。

縣警局金城分局表示，有的詐團對被害人「剝2次皮」，回頭向被害人誆稱要幫忙討回被詐領款項，對此，金城分局在對被害人作完筆錄後都會強調，若有接獲此訊息，幾乎都是詐騙集團所為，不要再上第2次當。

縣警局金城分局長朱政憲上任後獻出處女秀，在他拍攝第1支防詐宣導片中指出，此案是典型的「假買家＋假客服」，且趁催促被害人產生時間壓力，在慌亂之際不易思考，要求立刻轉帳的詐騙手法；提醒民眾，凡遇到要求操作ATM、網路銀行、提供銀行帳戶或點擊不明連結者，一定要保持冷靜，趁隙撥打電話「165」反詐騙專線查證，可以立即得到幫助。#

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