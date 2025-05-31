英雄救美下手太重！揪人痛毆色狼成腦震盪 台中男被判刑8月

廖姓送貨員帶鐵鎚率領7人「英雄救美」，短短1分鐘把馮男打得腦震盪，台中地院判刑8月。（記者張瑞楨攝）

2025/05/31 19:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市廖姓送貨員的女性友人小雅（案發時17歲），2022年酒後被馮姓男子帶到汽車旅館，小雅於路上向廖男求救，廖男手持鐵鎚並率領7名男子趕來「英雄救美」，在路口圍堵馮男，短短1分鐘，把馮男打得腦震盪、遍體鱗傷，如願解救少女小雅。不過，台中地方法院認為他於路口持凶器率眾鬥毆，影響社會治安，增長暴戾氣氛，但他坦承犯行，依加重妨害秩序罪判刑8月。

判決書指出，年僅17歲少女小雅（化名），是從事送貨員廖男的女性友人，小雅於2022年7月10日凌晨，與馮姓男子在台中市知名的金錢豹酒店喝酒，至當天凌晨3時許，馮男將小雅載到汽車旅館，小雅於路上驚覺不對勁，凌晨4時向廖男求救，廖男遂攜帶榔頭（鐵鎚），率領7名男子，共7人奔赴汽車旅館。

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當天凌晨4時21分許，廖男等人見馮男與小雅共乘一輛車，於摩鐵附近路口停等紅燈時，他們先用車堵住廖男去路，把馮男拖出車外，由黃姓男子持空氣槍，朝馮男射擊鋼珠，廖男持鐵鎚毆打馮男，另3人（其中2人身分不詳）對馮男拳打腳踢，其餘在旁助陣（皆另案審理），馮男頭部外傷合併腦震盪、頭部撕裂傷、右側手肘擦傷、右側膝部擦傷、雙側膝蓋擦傷與腹壁擦傷。

眾人痛打約1分鐘，馮男趁隙脫困逃跑，廖男等人沒有追逐，先後開車離去，員警事後據報到場處理，循線查獲上情。

台中地方法院審理時認為，廖男手持榔頭，率眾於路口毆打馮男，觸犯加重妨害秩序罪（意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集三人以上下手實施強暴脅迫，因而致生公眾或交通往來之危險罪）。

法官強調，刑法的「因而致生公眾或交通往來之危險」，是指具體危險犯，案發當時是凌晨4時21分，地點在台中市西屯區市政北七路與惠民路交岔路口處，衝突鬥毆時，紅燈前有行人經過，惠民路上也有車輛通過，廖男等人持榔頭、空氣槍等兇器，在人車往來路口上鬥毆，恐有波及路人危險，且暴力氛圍之外溢效果，也將使公眾產生危害、恐懼不安感受，已造成公眾或交通往來之具體危險。

不過，法官認為廖男犯行影響社會治安，增長暴戾氣氛，但他終能坦承犯行，並有意願與馮男調解，但馮男於法院安排的調解日，並未如期出庭，依加重妨害秩序罪判刑8月，可上訴。

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