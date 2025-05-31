男遇檢搖下車窗傳出滿滿K味 雙手發抖藏改造手槍、子彈露餡

警方查獲改造手槍1把、彈匣1個及子彈7顆。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/31 17:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕27歲黃姓男子深夜開車遇上台北市保大二中隊攔檢，黃男降下車窗時，雙手不停顫抖，車內滿是K菸味道，警方在後車廂起獲改造手槍、子彈和毒品等贓證物，依法移送偵辦，追查槍枝來源。

北市警保安大隊二中隊日前深夜在中山區民族東路、松江路口路檢，發現一輛轎車有閃避動作，形跡可疑，鳴哨示警攔查。

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警方盤查過程中，發現車內有菸草及不明白色結晶體，實施檢測發現呈現第三級毒品愷他命陽性反應，警方要進一步檢查車輛有無其他違禁物品時，黃男開始情緒譟動，手抖不停，拒絕配合。

警方依值勤經驗，合理懷疑車內尚有其他非法物品，現場報請台北地檢署核准聲請緊急搜索，經當時值日檢察官准予搜索保全物證，在後車廂查獲改造手槍1把、彈匣1個及子彈7顆。

警方調查，黃嫌並無前科刑案紀錄，也非幫派註記人員。警訊中，黃嫌否認槍枝是他所有，辯稱是在酒店喝酒時朋友暫時寄放的。

警方將槍枝送請刑事局鑑驗，認定槍枝主要結構完整、槍枝擊發功能正常具殺傷力，全案中山分局偵辦，持續溯源擴大追查槍枝來源。

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黃姓男子被警逮捕。（記者劉慶侯翻攝）

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