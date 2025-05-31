澎湖特斯拉逆向撞停等紅燈機車 2女騎士受傷送醫

馬公中華路自由塔候車亭，發生特斯拉逆向衝撞機車事故。（記者劉禹慶攝）

2025/05/31 17:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公鬧區中華路自由塔今（31日）下午，發生特斯拉直接撞上對向停等紅綠燈的機車，其中1名男騎士立即閃避，另2名女性騎士則車倒人傷，並驚嚇到等候公車的民眾，警消抵現場將傷者送醫，並進行車禍現場調查。

馬公警分局調查，今日下午3時44分許，馬公市中華路路與北辰街岔路口，1部自用小客車（特斯拉），沿中華路行駛至自由塔十字路口，不明原因逆向與停等紅綠燈的機車發生碰撞，造成2名機車駕駛受傷送醫。特斯拉駕駛無飲酒，2名騎士送醫待驗中。

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2名傷者送往衛生福利部澎湖醫院救治，歐姓女傷者（44歲）疑正面撞擊，頭部6公分撕裂傷，意識清楚；另一名胡姓女傷者（65歲），疑側面撞擊，左腳開放性傷口，意識清楚，雖然傷勢不嚴重，但都受到明顯驚嚇。

由於特斯拉逆向衝撞抵地點，就在北辰市場外的自由塔公車亭，平日不僅候車民眾多，也有不少外勞聚集聊天，事故發生時，引發相當大的驚嚇，根據目擊者指出，特斯拉通過紅綠燈時，突然猛力衝往對向車道，原本有3輛機車，其中1名男性騎士反應相當迅速，立即閃避，另2名女騎士則慘遭撞倒，肇事原因警方調查中。

救護人員將受傷女騎士送醫。（記者劉禹慶攝）

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