血汗詐團！物流司機改當車手 只賺300元判刑11月

物流司機葉男轉行當車手被捕，只賺300元，法官判刑11月，代價很高昂。示意圖，圖為警方拘捕車手（左）畫面，與本案無關。（警方提供）

2025/05/31 15:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕有竊盜前科的葉姓物流司機，2023年轉行加入暱稱「鍾麗紅」的詐欺集團，他於同年9月15日清晨1時許，跑到台中市區的ATM盜領贓款各2萬與1萬元，共計3萬元，交給上級獲得1％約300元酬勞，事後被警方逮捕，台中地院認為他之前觸犯詐欺罪，5年再犯本案，依累犯規定加重其刑，但他坦承犯行繳交犯罪所得，可以減刑，依共同犯詐欺取財罪判刑11月，賺這300元的代價相當高。

判決書指出，詐欺集團於2023年9月間，向網路購物的謝姓被害人騙稱，因賣場未做金流認證，導致訂單被凍結，謝男必須匯款3萬元做金流認證，謝男遂於同月15日清晨1時8分，匯款3萬元至詐團指定的人頭帳戶，事隔僅約5分鐘，葉男同日清晨1時13分、14分，在台中市區的自動櫃員機，各提領2萬元、1萬元，再將贓款放在指定地點交給上級，取得1％報酬約300元，警方事後調閱監視器影像抓到葉男。

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葉男觸犯三人以上共同詐欺取財罪（加重詐欺罪），他於警詢、偵訊及審判中坦承不諱，且繳交犯罪所得300元，依法可以減刑，但是葉男之前觸犯詐欺罪，於2019年7月易科罰金執行完畢，不到5年再犯本案，法官認為他對刑罰感應力薄弱，未能知所警惕，應依刑法規定加重其刑。

法官強調。葉男手腳健全，有謀生能力，卻不思以正當途徑獲取所需，加入詐欺集團當車手，侵害無辜被害人財產權益，嚴重破壞社會治安，判處徒刑11月，犯罪所得沒收，可上訴。

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