美籍男大生昨新北貢寮戲水遭浪捲走 搜救20小時尋獲遺體

美國紐澤西理工學院20歲美國籍Derek昨在新北市貢寮區福隆海水浴場沙灘被海浪捲走，新北市消防局等單位今天下午1點半找到Derek的遺體。 （記者林嘉東翻攝）

2025/05/31 14:54

〔記者林嘉東／新北報導〕美國紐澤西理工學院20歲美國籍Derek昨在新北市貢寮區福隆海水浴場沙灘戲水時，被海浪捲走失聯，生死未卜。新北市消防局等救難單位持續搜救20小時後，今（31）天下午1點半找到Derek，但已是一具冰冷遺體。

新北市消防局等搜救單位今天下午1點半在貢寮區龍門吊橋旁沙灘處發現一具遺體，經與海巡官兵等單位協助打撈下，下午2點10分許將該具遺體搬運上岸；經同行同學指認後，確認就是失聯落水外籍遊客Derek。搜救人員先將Derek移置澳底醫療救護中心，由新北市瑞芳警分局偵查隊鑑識人員到場採證後，報請基隆地方檢察署檢察官相驗，釐清死因。

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新北市貢寮區福隆海水浴場東興宮前沙灘昨天傍晚5時許，發生2名美籍遊客被海浪捲走的意外，其中一名女遊客Stephanie，被附近衝浪的民眾救起，另名美籍男子Derek則下落不明。新北市消防局貢寮分隊、岸巡第二巡防區福隆安檢所海巡官兵與空中勤務總隊直升機漏夜搜救至昨晚8時許才收隊。今天上午8時許再次集結，在福隆海水浴場周邊進行地毯式搜救，直到今天下午1點半尋獲Derek遺體。

警方調查，Derek與Stephanie都是美國紐澤西理工學院同學，他們昨天與另6名紐澤西理工學院的同學，一起到福隆海水浴場東興宮前沙灘戲水；下午5時許，Stephanie與Derek不慎被海浪捲走，Stephanie在離沙灘右邊100公尺消波塊，被附近衝浪的民眾救起時未受傷，意識清楚；Derek則遭海浪捲出外海，同行遊客無法救助，報案求援。

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