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    台北收容所辦「共融端午」活動 異國收容人包粽忙亂笑聲多

    移民署北區事務大隊台北收容所於端午節前夕舉辦「粽香傳情．共融端午」文化活動，並邀越南、泰國、印尼及菲律賓等國的收容人一同參與包粽體驗與文化交流。（記者劉詠韻翻攝）

    移民署北區事務大隊台北收容所於端午節前夕舉辦「粽香傳情．共融端午」文化活動，並邀越南、泰國、印尼及菲律賓等國的收容人一同參與包粽體驗與文化交流。（記者劉詠韻翻攝）

    2025/05/31 14:39

    〔記者劉詠韻／台北報導〕為讓收容人感受節慶氛圍與人文關懷，移民署北區事務大隊台北收容所於端午節前夕舉辦「粽香傳情．共融端午」文化活動，特別邀請來自越南、泰國、印尼及菲律賓等國的收容人一同參與包粽體驗與文化交流，展現多元族群融合的溫暖與包容。

    活動開始，工作人員向收容人介紹端午節的由來及粽子的製作方式，接著由收容人親自動手體驗包粽子的樂趣。儘管初次嘗試讓不少人手忙腳亂，現場歡笑聲不斷，但氣氛輕鬆愉快，參與者彼此交流、互相學習，不僅體驗了台灣的節慶文化，也增進對在地社會的理解與認同。

    台北收容所長期以人性化管理為目標，致力於改善收容環境，並定期舉辦各類關懷活動，安定收容人在等待返國期間的情緒，同時積極與各國駐台機構合作，加速辦理旅行文件與安排返國機位，協助收容人早日與家人團聚。

    台北收容所所長鄭曜䅞表示，移民署持續推動多元文化政策，未來也將舉辦更多跨文化交流活動，讓不同國籍的收容人能夠分享自己的文化，同時更加了解台灣對多元文化的尊重與重視。

    另為配合端午節將至，台北收容所也藉此活動加強非洲豬瘟防疫宣導，提醒收容人轉告海外親友切勿寄送豬肉產品來台，以免觸法受罰，共同維護國內防疫安全。

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