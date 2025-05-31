為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三峽車禍肇事翁死亡 警傾向依公危、殺人等罪嫌送辦

    新北市三峽3死車禍78歲肇事者余文正，今上午7時30分傷重不治，警方目前依現有證據，包含車速、車禍現場狀況、監視影像等，傾向依公共危險、殺人等罪嫌函送新北地檢署。但警方目前還在與檢方討論，確切罪名仍在討論中。（資料照）

    新北市三峽3死車禍78歲肇事者余文正，今上午7時30分傷重不治，警方目前依現有證據，包含車速、車禍現場狀況、監視影像等，傾向依公共危險、殺人等罪嫌函送新北地檢署。但警方目前還在與檢方討論，確切罪名仍在討論中。（資料照）

    2025/05/31 14:24

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽3死車禍78歲肇事者余文正，今上午7時30分傷重不治，警方目前依現有證據，包含車速、車禍現場狀況、監視影像等，傾向依公共危險、殺人等罪嫌函送新北地檢署。但警方目前還在與檢方討論，確切罪名仍在討論中。

    本月19日，余翁自苗栗老家北上返回新北市三峽住處，期間因不明原因駕車暴衝，衝入北大國小放學的人潮中，釀3死12傷。余翁經過12天、2次手術的急救，本來復原狀況逐日良好，不料前天病況急轉直下，今日急救未果宣告不治。

    警方表示，余翁已經死亡，今日下午預計3點以後進行刑事相驗，而本案也因余翁去世，無法進行筆錄，將就現有證據，包含當下車速、車禍現場、監視器內容、死傷人數等，傾向依公共危險、殺人等罪嫌函送法辦。

    警方表示，現仍不排除余翁有身體不適導致暴衝可能，確切依何罪名函送法辦，仍待相驗結束後，與新北檢討論後再行決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播