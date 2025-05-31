三峽車禍肇事翁死亡 警傾向依公危、殺人等罪嫌送辦
新北市三峽3死車禍78歲肇事者余文正，今上午7時30分傷重不治，警方目前依現有證據，包含車速、車禍現場狀況、監視影像等，傾向依公共危險、殺人等罪嫌函送新北地檢署。但警方目前還在與檢方討論，確切罪名仍在討論中。（資料照）
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽3死車禍78歲肇事者余文正，今上午7時30分傷重不治，警方目前依現有證據，包含車速、車禍現場狀況、監視影像等，傾向依公共危險、殺人等罪嫌函送新北地檢署。但警方目前還在與檢方討論，確切罪名仍在討論中。
本月19日，余翁自苗栗老家北上返回新北市三峽住處，期間因不明原因駕車暴衝，衝入北大國小放學的人潮中，釀3死12傷。余翁經過12天、2次手術的急救，本來復原狀況逐日良好，不料前天病況急轉直下，今日急救未果宣告不治。
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警方表示，余翁已經死亡，今日下午預計3點以後進行刑事相驗，而本案也因余翁去世，無法進行筆錄，將就現有證據，包含當下車速、車禍現場、監視器內容、死傷人數等，傾向依公共危險、殺人等罪嫌函送法辦。
警方表示，現仍不排除余翁有身體不適導致暴衝可能，確切依何罪名函送法辦，仍待相驗結束後，與新北檢討論後再行決定。