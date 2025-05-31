透天分租房客擅換充電線釀火災3死 彭姓房東被判10月徒刑

桃園地院判決出爐，房客鄧女與廖姓、楊姓租客家屬達成和解，處有期徒刑1年。緩刑5年；另彭姓房東否認犯行，且未賠償分文，處有期徒刑10月，至於羅姓房東非出租人判無罪。示意圖。（資料照）

2025/05/31 14:35

〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢1棟分租透天厝於2022年9月發生火警，造成3位租客死亡；其中57歲鄧姓女子擅自更換充電線，造成電動自行車電池短路起火釀災，另彭姓（女、43歲）、羅姓（男、58歲）房東擅自加裝鐵窗妨害逃生，3人皆依過失致死起訴；桃園地院判決出爐，其中鄧女與廖姓、楊姓租客家屬達成和解，處有期徒刑1年。緩刑5年；另彭姓房東否認犯行，且未賠償分文，處有期徒刑10月，至於羅姓房東非出租人判無罪。

桃園地檢署調查，鄧姓女租客在2022年9月9日晚間，因為電動自行車鋰電池內部短路起火，鄰居聽到爆裂聲通報消防隊，住在裡面的蔣姓、廖姓、楊姓租客送醫急救後仍不治；鄧女坦承是電動車所有人，因為無法正常充電，2022年9月4日委託義子購置二手線未料釀災；法官衡酌鄧姓女子與廖姓、楊姓達成調解，雖然她是造成火災主因仍給予5年緩刑處份。

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另彭姓房東雖然否認過失，但法官認為，彭女取得房屋超過4年時間，有充裕期間設法改善不安全之環境，但疏未注意且怠於改善，持續出租收取租金，增加租客、住戶消防等居住安全之風險，顯然未盡出租人義務而有過失，處有期徒刑10月。

至於羅姓房東僅為系爭建物之所有權人，非出租人，並無提供合於安全之住居設備、環境之義務，就本件事故並無過失，公訴意旨不能認定，爰為無罪之諭知。

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