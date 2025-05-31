台中喝酒吸毒男林珉彥如「恐怖份子」撞死人 求交保理由有點瞎......

林珉彥駕駛賓士車，撞死1人，撞傷2人後，自撞電線桿才停止。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/05/31 14:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕有逆向行駛觸犯公共危險罪等前科的22歲男子林珉彥，去年12月12日上午11時許，喝酒吸毒之後，宛如「恐怖份子」開車於台中市狂飆蛇行，釀成1人死亡、1人重傷，1人輕傷的大禍，林男案發後羈押至今，他向法院聲請交保，但提出的理由有點瞎，他宣稱自己狂飆肇事沿路都有監視器，沒有必要繼續羈押他，法官卻認為案情與過程不是重點，重點是他觸犯重罪而有逃亡之虞，裁定駁回。

檢警調查，有公共危險等犯罪紀錄的林男，案發當天凌晨，於中市中區一家KTV喝酒至當天上午10時40分，他開車駛離KTV不遠後，即有宛如「恐怖份子」般，上演狂飆蛇行等危險駕駛行為，行駛短短約2公里，就在自由路三段闖下大禍，先撞上一輛賓士車，造成女駕駛輕傷，接著又撞上一輛自行車與機車，騎機車買午餐的75歲杜姓老翁被撞飛喪命，騎自行車的宋姓街友重傷，顱內出血、身體多處骨折。

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林男的車撞斷路燈桿停止，他肇事後自行下車，沒有查看死傷者狀況，而是搖頭晃腦、神情恍惚委靡，蹲坐在騎樓旁，酒測數值高達0.98毫克，台中地檢署聲押獲准，今年4月提起酒駕、毒駕致死罪，以及過失傷害罪等公訴，由台中地方法院國民法官審理。

羈押至今的林男，不服羈押而提出抗告，他強調，自己偵查中都高度積極配合調查，且本案經過都有監視錄影畫面，無必要繼續羈押他。

台中地院卻認為，林男觸犯酒駕與毒駕致人於死罪、酒醉、吸食毒品駕車過失傷害等罪名，他雖坦承主要犯行，但仍是犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，可預期刑期非輕，有逃亡的可能，有羈押的必要。

法官強調，林男羈押的重點，是他犯罪嫌疑確屬重大，且參考遭判處重刑者，常伴有逃亡的高度可能性，有相當理由足以認定林男將來面臨重罪的審判，或重刑的處罰，恐有逃匿（逃亡）之虞，駁回林男抗告，可再提出抗告。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林珉彥闖下大禍後神情恍惚，他以自己狂飆沿路都有監視器為由，聲請交保被駁回。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

林珉彥當時自己也受傷，他被羈押至今，聲請交保被駁回。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

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