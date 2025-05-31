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    幼子何辜？不滿警衛沒在座位 醉男攜3歲兒駕車撞社區大廳

    郭姓男子不滿社區警衛不在座位上，竟開車衝撞社區大廳警衛櫃台。（警方提供）

    郭姓男子不滿社區警衛不在座位上，竟開車衝撞社區大廳警衛櫃台。（警方提供）

    2025/05/31 13:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕家住桃園區經國路某社區郭姓男子（29歲）於今清晨6點左右回到社區，不滿警衛不在座位上與其發生爭執，家人前來勸解，回家後覺得家人沒有挺他，與家人爭吵後，憤而帶著3歲兒子駕車衝入社區大廳撞擊警衛櫃台後攜子棄車逃逸，警方獲報後周邊加強搜尋，10分鐘內在附近工地發現郭男，由於郭男渾身酒氣拒絕酒測，員警依程序向桃園地檢署聲請血液採樣鑑定許可書後強制送醫抽血。

    警方將郭男查緝到案，郭男面對員警詢問始終答所問，還不斷問員警編號，由於郭男及其3歲兒子手腳均有擦傷，警方立即通報消防人員到場協助救護，也依程序通報社工到所介入評估。

    警方表示，郭姓男子酒後衝動，不僅要吃上公共危險、毀損官司，還要賠償社區大廳損壞金額，根本就是和自己的荷包過不去。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    郭姓男子不滿社區警衛不在座位上，竟開車衝撞社區大廳警衛櫃台。（警方提供）

    郭姓男子不滿社區警衛不在座位上，竟開車衝撞社區大廳警衛櫃台。（警方提供）

    郭姓男子不滿社區警衛不在座位上，竟開車衝撞社區大廳警衛櫃台。（警方提供）

    郭姓男子不滿社區警衛不在座位上，竟開車衝撞社區大廳警衛櫃台。（警方提供）

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