洩露競標廠商建議書給2國立大學參考 水利署官員被判緩刑

水利署吳姓組長洩密案，台中地院考量他坦承犯行且無前科，判處徒刑4月，宣告緩刑2年，條件是向公庫支付8萬元。（記者張瑞楨攝）

2025/05/31 13:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕經濟部水利署土地管理組吳姓組長於去年（2024年）3月間，擔任水利署兩件採購案的評選委員，他卻把競標廠商的服務建議書，私下交給有意競標的中興大學計畫團隊、成功大學計畫團隊參考，卻因另涉他案被廉政署搜索，查扣手機發現上述案情，台中地院審理時，他坦承犯行，法院依「公務員交付國防以外應秘密之文書罪」判刑4月，可易科罰金，緩刑2年，條件是向公庫支付8萬元。

判決書指出，吳姓組長，擔任「全臺備用水井調查及建置規劃（1/3）─台中、彰化、雲林、南投、嘉義及台南」，以及「全臺備用水井調查及建置規劃（1/3）─高雄、屏東、台東、花蓮、金門及澎湖」採購案的評選委員。

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吳男明知依政府採購法等法令規定，政府辦理採購時應對廠商的投標文件保守秘密，卻把國防以外秘密的採購案競爭廠商服務建議書共計7本，全數交付參標第一案的中興大學計畫團隊共同主持人（含中興大學、逢甲大學、禹順工程技術顧問有限公司的建議書），以及參與第二案的成功大學計畫團隊（含國立成功大學、多采工程顧問有限公司、辰璟工程技術顧問有限公司、禹順公司的建議書）參考，去年（2024年）4月10日因另案經廉政官搜索扣得手機，經檢視手機內對話紀錄後始悉上情。

台中地院審理時，吳男坦承不諱，法官認為他觸犯刑法的「公務員交付國防以外應秘密之文書罪」，他身為公務人員，也是兩件採購案評選委員，就採購案有利害關係的秘密，本應謹守保密義務，竟將之交付他人，但考量他坦承犯行且無前科，依上述罪名判處4月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，條件是向公庫支付8萬元，可上訴。

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