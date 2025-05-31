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    基隆地院旁老公寓3樓陽台失火 屋主不在家起火原因待釐清

    基隆市信義區崇法街一間老舊3樓陽台今天上午突然竄出大量濃煙。基隆市消防局消防隊員迅速滅火，起火原因仍有待釐清。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區崇法街一間老舊3樓陽台今天上午突然竄出大量濃煙。基隆市消防局消防隊員迅速滅火，起火原因仍有待釐清。（記者林嘉東翻攝）

    2025/05/31 12:53

    〔記者林嘉東／基隆報導〕端午節連假第二天，基隆市信義區崇法街一間老舊公寓3樓今（31）天上午突然竄出大量濃煙，嚇壞鄰居；基隆市消防局獲報，半小時控制火勢，初步判定起火點位於屋主堆放雜物的陽台，起火時屋主並不在家中，起火原因仍有待火調科調查後釐清。

    基隆市消防局今天上午10時59分獲報，信義區崇法街基隆地院旁巷內，一棟樓高4層樓的老舊公寓，不斷有濃煙竄出，立即調派中正、信義、信二與七堵等4分隊共26名消防隊員，趕往滅火。

    消防隊員趕抵發現，起火點位於3樓陽台，除了濃煙外，還有火舌竄出，立即佈放水線灌救，半小時後控制火場，受災損面積約12平方公尺；經火調科人員入內勘驗陽台發現，陽台內堆放各式雜物，起火時屋主並不在家中，陽台也未發現可疑易燃物，起火原因仍有待進一步釐清。

    崇法街火警後，轄區基隆市警二分局東光派出所長徐鵬勛帶著6名警員趕抵疏導車流，維持附近交通順暢，直至中午消防隊員完全撲滅火勢才離去。

    基隆市信義區崇法街一間老舊3樓陽台今天上午突然竄出大量濃煙。基隆市消防局消防隊員迅速滅火，起火原因仍有待釐清。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區崇法街一間老舊3樓陽台今天上午突然竄出大量濃煙。基隆市消防局消防隊員迅速滅火，起火原因仍有待釐清。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區崇法街3樓老舊公寓陽台上午發生火警，不斷有濃煙竄出，基隆市消防局調派中正、信義、信二與七堵等4分隊，26名消防隊員趕往滅火。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區崇法街3樓老舊公寓陽台上午發生火警，不斷有濃煙竄出，基隆市消防局調派中正、信義、信二與七堵等4分隊，26名消防隊員趕往滅火。（記者林嘉東翻攝）

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