竹市警攜手鐵路警察局 「攔截」2翹家少女少年助端午節返家團圓

助端午節返家團圓，新竹市警方攜手鐵路警察局， 成功「攔截」2翹家少女少年。（記者洪美秀翻攝）

2025/05/31 13:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕桃園市楊梅分局日前發佈緊急協尋跨轄區翹家少女，新竹市警察局第一分局湳雅派出所得知後，以手機定位通報線上警力，研判少女恐無處可去，會借宿24小時營業的超商，針對定位方位1公里內的超商做地毯式查訪，發現手機定位在新竹火車站附近，經與鐵路警察局合作，今天凌晨成功「攔截」少女，且同時尋獲另名竹市通報的翹家少男，讓人在端午節順利返家團圓。

警方表示，因手機定位在火車站附近，當時時間是凌晨4時50分，研判少女將搭第一班5點發車的區間車，時間緊迫，警員蔡明倫、王勻希便聯繫鐵路警察局台北分局新竹分駐所先在月台搜尋，當兩人趕到現場後，也協請列車長配合先暫停發車，並查訪車廂上的乘客。

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警員王勻希發現站內有2名少男少女突奔赴月台想搭乘該班列車，立即上前了解，最後確定就是警方要協尋的翹家少女，同時竹市警二分局通報的翹家少男，順利讓2人在端午節返家團圓，呼籲父母應多關心子女及其交友狀況，若發現有異狀，也可與學校進行輔導溝通。

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