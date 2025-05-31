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    首頁　>　社會

    直直走也能撞！端午節台南這路口驚見「立車」

    台南成功路今早發生自撞翻車事故，駕駛疑未注意分隔島，整台車側翻「立」在馬路上，引發民眾圍觀拍攝，畫面曝光後被網友調侃「端午節立蛋不稀奇，竟然有人立車」。（民眾提供）

    台南成功路今早發生自撞翻車事故，駕駛疑未注意分隔島，整台車側翻「立」在馬路上，引發民眾圍觀拍攝，畫面曝光後被網友調侃「端午節立蛋不稀奇，竟然有人立車」。（民眾提供）

    2025/05/31 12:55

    〔記者王捷／台南報導〕台南北區日上午10時許發生一起翻車事故，30歲洪姓男子駕駛白色自小客車，行經成功路與忠義路口時，自稱「恍神」直直撞向分隔島，整台車翻覆側躺路中，被網友戲稱端午「立車」，所幸洪男未受傷，警方正釐清肇因。

    洪男駕車沿成功路東向西行駛，疑似未察覺路口前方突出的分隔島，車輛未減速便高速撞擊分隔島端角，當場翻覆，車底朝向行人穿越道，還有機車騎士差點撞上，畫面驚險。

    事發後交通一度受阻，警消獲報趕抵，現場擺設三角錐引導車流，並由救護人員檢視駕駛狀況，所幸洪男意識清楚、無外傷，酒測值為零，他供稱沒有疲勞駕駛，但警方想調閱行車紀錄器查看車內狀況時，他自稱行車紀錄器毀損。有目擊民眾將翻車畫面上傳社群，發文調侃「人家端午立蛋你立車，真的太強」。

    第五分局表示，目前已初步排除酒駕，現場未涉及其他車輛與人員受傷，肇事責任及詳細原因仍在進一步調查中。警方也再次提醒，端午連假期間車流量大，駕駛人務必提高警覺，注意行車安全，勿疲勞駕駛或分心使用手機，以維護自己與其他用路人的人身安全。

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