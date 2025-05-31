追捕墾丁「梅花鹿殺手」 警方破獲非法獵捕山羌

現場查獲的3隻山羌。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/31 12:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春警方為保護墾丁國家公園及滿洲地區野生動物，嚴厲打擊盜獵歪風，今（31）日凌晨0時許在滿州鄉和興路段，查獲一輛形跡可疑的小貨車，當場逮獲32歲張姓男子、34歲林姓男子及25歲林姓男子，涉嫌未經許可在滿州山區非法獵捕山羌，並查扣2把未登記自製獵槍及3隻活體山羌，其中包含1隻幼崽，令人不捨。

警方調查，張男等3人分工明確，林姓2人分別負責駕車及照明，張男則負責開槍、追捕並以網袋捕捉獵物，專挑山羌聽到槍聲受驚呆滯的瞬間下手，將其套袋抓捕。現場查獲的3隻山羌，2隻為成年、1隻為幼崽，經目視均無明顯外傷，已移交林務局後續處理。

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恆春分局指出，山羌雖非保育類動物，但屬一般野生動物，依法不得任意獵捕。此外，查扣的2把自製獵槍均未登記，涉案3人行為已違反《野生動物保育法》及《槍砲彈藥刀械管制條例》，最高可分別處1萬元及2萬元以下罰鍰。

恆春分局長郭懷澤強調，墾丁國家公園及國有林班地內嚴禁任何獵捕行為，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。警方將持續不定時巡查、重拳打擊盜獵，捍衛生態保育，保護珍貴野生動物資源。

警方查扣2把未登記自製獵槍。（記者蔡宗憲攝）

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