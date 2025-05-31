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    三峽車禍肇事翁死亡 被害人如何爭取權益律師建議這樣做

    新北市三峽區19日發生重大傷亡車禍，釀3死12輕重傷慘劇，肇事的78歲余姓老翁今（31）搶救不治。被害人要如何爭取自身權益引發討論。（資料照）

    新北市三峽區19日發生重大傷亡車禍，釀3死12輕重傷慘劇，肇事的78歲余姓老翁今（31）搶救不治。被害人要如何爭取自身權益引發討論。（資料照）

    2025/05/31 12:25

    〔記者林嘉東／新北報導〕新北市三峽區19日發生重大傷亡車禍，釀3死12輕重傷慘劇，肇事的78歲余姓老翁今（31）搶救不治。被害人要如何爭取自身權益引發討論。

    曾任法官、檢察官的志仁國際法律事務所主持律師李鴻維表示，余翁死亡後，刑事上，因余翁已死亡，檢察官只能對余翁做不起訴處分；民事上，余翁過世後，由於債權、債務都要一併繼承，因為被害人多，本件債務是天價，余翁的家屬如果選擇拋棄繼承，被害人只能就余翁名下的財產進行求償。

    李鴻維表示，被害人接下來要趕快去對余翁的存款、財產進行假扣押，以免余翁的家屬在余翁死後把余翁的存款領出來，損害債權人的債權，接著是向余翁提起損害賠償訴訟，透過民事法庭判決，依獲判賠金額分配余翁的遺產。

    「只是余翁過往後，她的家人可能不會有人想幫他管理遺產賠償事宜」，李鴻維指出，被害人可以向法院聲請遺產管理人，由遺產管理人來處理後續的賠償事宜。

    李鴻維提醒，被害人若不向余翁求償，屆時，遺產管理人無從分配余翁的遺產給被害人，不管余翁有多少財產可以賠，被害人還是要向法院提起損害賠償訴訟維護自身的權益。

    此外，依據犯罪被害人權益保障法規定，被害人可以向新北地檢署聲請犯罪被害人補償金，由國家先拿錢來補償被害人，可以先拿到部分補償來填補損害。

    律師楊儒樵則表示，目前無法得知余翁有無保險，以及保額多少，這部分也是被害人家屬可以向余翁求償的部份。

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