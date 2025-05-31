三峽車禍肇事翁死亡 新北市法制局：財產已進行假扣押程序

新北市三峽車禍至今造成4死11傷，各界關懷與愛心湧入。（記者翁聿煌攝）

2025/05/31 11:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區19日發生重大車禍造成3死12傷，肇事者余文正今天傷重死亡，被害者家屬聞訊透過議員求證真實性，各界擔心被害人是否會求償無門，法制局副局長許宏仁表示，加害人死亡依法刑事不起訴，但民事部分市府已委由犯罪受害人保護協會協助受害人進行假扣押程序，但看肇事者家屬是否會聲請拋棄繼承權，教育局長張明文說，感謝民間企業及愛心人士捐款幫助受害學生家庭。

三峽區19日國成街、國光街口嚴重車禍，肇事者在醫院昏迷多日仍告不治，新北市議員江怡臻說，事件發生以來，對於肇事者何時清醒說明原由，連日來傳聞很多，因此今天傳出余姓駕駛人死亡，家屬仍不能確定是否是真的，對被撞傷亡家屬來說，會擔心余文正死亡後真相無解，仍希望檢警持續偵辦查出真相，給家屬一個交代。

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新北市法制局副局長許宏仁說，市府持續關心三峽車禍的死傷民眾，法制局也已經依程序聯繫犯罪被害人保護協會，協助車禍受害者家屬聲請假扣押程序，確保受害者賠償權益，但加害人配偶及子女為死者的繼承人，是否會聲請拋棄繼承權，這要看家屬權衡得失。

新北市知名企業正隆公司由正隆顧問公司、正隆關懷兒童基金會與鄭火田慈善基金會日前宣布，聯合捐款600萬元至新北市政府社會救濟會報專戶，協助三峽車禍事故相關喪葬及醫療救助事宜。

正隆公司說明，捐款包括正隆關懷兒童基金會捐助200萬元、鄭火田慈善基金會捐助100萬元，正隆公司執行顧問則捐出300萬元款項，給予罹難者家庭緊急慰助金，並對受傷學生提供醫療補助與復健支持，盼傷者早日康復。

張明文說，三峽車禍發生至今，各界都持續在關心受傷學生的狀況，包括死亡者的喪葬和受傷者日後的復健與醫療照護，已有民間企業和愛心人士想要捐款，感謝大家的愛心。

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