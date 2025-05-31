丈夫嗜賭「跑路」人間蒸發1年 苦命兒出庭說要跟媽媽

台中地院審理此離婚訴訟時，未成年兒子出庭作證，指自己依附母親，遠比父親緊密。（記者張瑞楨攝）

2025/05/31 11:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市江姓女子與李姓男子結婚約8年，育有未成年兒子，江女提起離婚之訴，指控丈夫李男嗜賭成性，去年6月躲避賭債「跑路」，與妻兒斷絕音訊，她得獨自承擔教養兒子之責，台中地方法院認為，李男確實因躲債而失蹤，另外，未成年苦命兒也出庭作證說，自己依附母親，遠比父親緊密，法官判決離婚，並依未成年人最佳利益考量，判決由江女（母親）單獨行使負擔兒子的權利義務。

判決書指出，江姓妻子向台中地方法院提起離婚之訴，她主張，自己與李姓男子於8年前結婚，育有一名兒子，丈夫李男卻嗜賭成性，積欠大筆債務，並於去年（2024年）6月起行蹤成謎，斷絕與母子聯絡，她被迫當單親媽媽，獨自照顧兒子生活而身心俱疲，雙方已無法共同繼續生活，婚姻已有難以維持的重大事由，且可歸責於李男，請求法院判決離婚。

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江女還強調，丈夫李男對於兒子不聞不問，顯然李男對於未成年兒子身心成長有所不利，請求判決兒子權利義務，由她行使負擔（監護權）。

李男並未出庭，也沒有提出書狀聲明陳述，台中地院認為，針對離婚部分，法院調取李男入出境資訊與高等法院在監在押全國紀錄表查核，李男沒出國也沒入獄，他是為躲避債務而音訊全無，置妻子江女單獨面對生活及照顧兒子，雙方誠摯相愛基礎早已動搖而不復存在，離婚應予准許。

關於兒子權利義務的行使及負擔部分，法官認為，應依子女最佳利益等充分審酌，法院調查顯示，李男已經近一年與兒子無任何接觸，且依據兒子於今年5月初出庭陳述，顯示兒子與母親（江女）依附關係較為緊密；反觀李男去年6月離家後，音訊全無，未曾聞問兒子生活，關係疏離，顯難擔負起照護兒子之責，由江女單獨擔任兒子權利義務的行使或負擔，較符合未成年兒子最佳利益，判決兒子權利義務行使負擔，由江女（母親）單獨任之，可上訴。

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