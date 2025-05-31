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    9旬翁誤闖國道 拖吊車司機冒險帶他穿越車道

    拖吊車司機冒險穿越車道，把老翁先帶至內側路肩。（國道七隊提供）

    拖吊車司機冒險穿越車道，把老翁先帶至內側路肩。（國道七隊提供）

    2025/05/31 11:01

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕93歲老翁30日凌晨誤闖國道6號，走在內側車道，有駕駛人發現嚇壞報警，國道七隊通報巡邏、救護車，拖吊車也就近趕至，見老翁在西向3.1公里處，司機停好車穿越車道，先將老翁拉進內路肩，再等候無車行經，一手用燈光示警，一手護送老翁過馬路，過程驚險萬分。

    93歲洪姓老翁有輕微失智，30日凌晨獨自離家，不知走了多久，就沿著舊正交流道走上國道6號，隻身走在內側車道，有駕駛人1時54分左右發現，趕緊打電話報警，國道七隊除通報巡邏車趕至現場，也請救護車到場，而拖吊車業者也就近先上國道，1時54分抵達，果然在國6西向3.1公里內側車道發現老翁。

    拖吊車司機將車子停好，再冒險穿越車道，走到內側路肩，先將老翁帶進內路肩等候，再注意有無來車，凌晨車少，趁無車子時護送老翁穿過車道，另一隻手打亮燈光，讓來車注意，驚險中將老翁護送到外側路肩，帶往拖吊車的內側等候國道七隊巡邏員警到來。

    老翁是住在國道下方的霧峰區象鼻路，員警將老翁送回家，交給家屬，老翁一臉驚恐，表示不知為何會走到國道。

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    拖吊車司機一手牽老翁，一手打燈警示。（國道七隊提供）

    拖吊車司機一手牽老翁，一手打燈警示。（國道七隊提供）

    拖吊車司機將老翁帶至安全處。（國道七隊提供）

    拖吊車司機將老翁帶至安全處。（國道七隊提供）

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