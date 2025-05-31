汪星人被撞卡車底 北市暖警冒被咬風險抱出送醫

文山區秀明路一段上一隻黑色土狗遭汽車撞擊卡在車底，動彈不得、痛苦掙扎。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/31 10:56

〔記者鄭景議／台北報導〕「汪星人出車禍，暖警急出手！」日前台北市文山區秀明路一段上演驚險又感人的一幕，一隻黑色土狗遭汽車撞擊卡在車底，動彈不得、痛苦掙扎，幸好木柵派出所的柯涵克、陳緯勲兩位員警及時趕到，除了第一時間通報動保處外，柯員還不顧風險，徒手將驚恐的狗狗從車底救出，再和同仁合力把牠送到動物醫院急救，展現滿滿同理心與愛心。

警方今日表示，當時有民眾打電話報案稱附近發生車禍，警方原以為是人車事故，結果一到場才發現，「主角」竟是一隻毛小孩！當時這隻黑狗縮在車底，身受重傷、哀嚎不已，不僅驚嚇過度，還不斷掙扎，現場狀況緊急。

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柯員見狀，來不及多想，直接彎下腰在車底摸黑把狗抱出來，過程中還要閃躲可能的撕咬，冒著被咬傷的風險也堅持「救狗第一」。兩人隨後把狗放上巡邏車，一路直奔附近的動物醫院搶救。這一幕剛好被路過民眾捕捉下來，PO上「木柵社團」臉書社團，立刻引來大批網友按讚、留言，「太有愛了」、「警察伯伯好棒」、「真的值得嘉獎！」

文山第一分局也表示，警察不只是維護治安交通，對生命的尊重也是我們的責任，未來會持續加強員警的服務熱忱，把溫暖送到市民心坎裡。

黑狗縮在車底，身受重傷、哀嚎不已，不僅驚嚇過度，還不斷掙扎，現場狀況緊急。 （記者鄭景議翻攝）

木柵派出所警員柯涵克。（記者鄭景議翻攝）

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