為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    汪星人被撞卡車底 北市暖警冒被咬風險抱出送醫

    文山區秀明路一段上一隻黑色土狗遭汽車撞擊卡在車底，動彈不得、痛苦掙扎。（記者鄭景議翻攝）

    文山區秀明路一段上一隻黑色土狗遭汽車撞擊卡在車底，動彈不得、痛苦掙扎。（記者鄭景議翻攝）

    2025/05/31 10:56

    〔記者鄭景議／台北報導〕「汪星人出車禍，暖警急出手！」日前台北市文山區秀明路一段上演驚險又感人的一幕，一隻黑色土狗遭汽車撞擊卡在車底，動彈不得、痛苦掙扎，幸好木柵派出所的柯涵克、陳緯勲兩位員警及時趕到，除了第一時間通報動保處外，柯員還不顧風險，徒手將驚恐的狗狗從車底救出，再和同仁合力把牠送到動物醫院急救，展現滿滿同理心與愛心。

    警方今日表示，當時有民眾打電話報案稱附近發生車禍，警方原以為是人車事故，結果一到場才發現，「主角」竟是一隻毛小孩！當時這隻黑狗縮在車底，身受重傷、哀嚎不已，不僅驚嚇過度，還不斷掙扎，現場狀況緊急。

    柯員見狀，來不及多想，直接彎下腰在車底摸黑把狗抱出來，過程中還要閃躲可能的撕咬，冒著被咬傷的風險也堅持「救狗第一」。兩人隨後把狗放上巡邏車，一路直奔附近的動物醫院搶救。這一幕剛好被路過民眾捕捉下來，PO上「木柵社團」臉書社團，立刻引來大批網友按讚、留言，「太有愛了」、「警察伯伯好棒」、「真的值得嘉獎！」

    文山第一分局也表示，警察不只是維護治安交通，對生命的尊重也是我們的責任，未來會持續加強員警的服務熱忱，把溫暖送到市民心坎裡。

    黑狗縮在車底，身受重傷、哀嚎不已，不僅驚嚇過度，還不斷掙扎，現場狀況緊急。 （記者鄭景議翻攝）

    黑狗縮在車底，身受重傷、哀嚎不已，不僅驚嚇過度，還不斷掙扎，現場狀況緊急。 （記者鄭景議翻攝）

    木柵派出所警員柯涵克。（記者鄭景議翻攝）

    木柵派出所警員柯涵克。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播