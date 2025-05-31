跟學長抱雙胞胎合照標註「一家人」 人妻被控出軌瞎扯：他是同性戀

陳姓人妻在老公入獄服刑不到兩個月就出軌，被抓包還瞎扯小王是同性戀。示意圖。（資料照）

2025/05/31 10:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕莊姓男子因案入獄服刑，坐牢不到兩個月，陳姓妻子竟在IG上高調曬出自己跟黃姓國中學長抱著雙胞胎女兒的合照，照片上還標註「一家人」，莊男坐牢沒看到照片，但仍被婆家親友發現，莊怒告兩人求償50萬元，黃男因無法證實自己是同性戀，法官判兩人應賠10萬元。

判決指出，莊男和陳女於2022年5月結婚，兩人一起扶養一對雙胞胎女兒，隔年2月，莊男因案入獄服刑迄今，而陳女則於同年4月與國中黃姓學長重逢，兩人感情加溫發展出婚外情，陳女還在IG高調曬出她和學長一人抱一個女兒的的照片，並標註「一家人」。

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莊男的哥哥看到IG後向母親告知此事，莊母找媳婦談判時，不滿痛罵媳婦：「妳說你現在住外面跟家裡都有，你外面的房子可以你男朋友付啊」、「你外面有交已是事實」、「你都跟他同居你敢說什麼事都沒有」，陳女替自己辯白，聲稱：「我外面交我啥也沒越界，我分寸都在」、「我沒做的事就是沒有」、「反正我也不是長期住現在男友家，去住一天兩天就走了」、「再來我也沒長期住男友家，偶爾去一次，他職業軍人，不是常常都在」。

莊男得知此事，在牢裡氣不過，向陳、黃兩人提告求償50萬元。高雄地方法院審理時，陳、黃否認偷情，辯稱陳母是黃男的乾媽，而且黃男不但是同性戀，也是雙胞胎女兒的乾媽，兩人平時以姊妹相稱，合照才會寫「一家人」；陳女還說，自己會說有在外面交男朋友是向婆婆說氣話，並不是真的有這件事。

但法官認為，從陳女和婆婆的對話中可見，陳女向婆婆坦承結交男友、住男友家，但仍積極澄清、表態未與他人發生性行為，假如陳女當時是故意要氣婆婆，理應無須再向婆婆解釋、強調未越界、未發生性行為，更無須對婆婆表示沒有長期住男友家、沒有時間約會等淡化自己行為、避免婆婆誤解，加上黃男無法證明自己是同性戀，因此不採信兩人說詞，認定他們相處分際逾越正常男女交往，已侵害莊男權益，判兩人應賠10萬元，可上訴。

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