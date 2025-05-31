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    三峽3死12傷車禍肇事78歲翁搶救多日不治 暴衝原因眾說紛云

    新北市三峽區19日發生嚴重車禍造成3死12傷的悲劇，肇事駕駛余文正也重傷昏迷送醫，延至31日上午傷重不治。（資料照）

    新北市三峽區19日發生嚴重車禍造成3死12傷的悲劇，肇事駕駛余文正也重傷昏迷送醫，延至31日上午傷重不治。（資料照）

    2025/05/31 10:34

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區19日發生嚴重車禍造成3死12傷的悲劇，78歲肇事駕駛余文正也重傷昏迷送醫，延至31日上午傷重不治，對於他當日為何一路加速暴衝，闖進國成街，撞上國光街十字路口的放學學生，從沿路的監視畫面綜合分析，地方人士覺得不排除是從學成路與國成街口的事故，導致余文正路怒症發作，而造成的一連串悲劇。

    地方人士指出，事件發生在5月19日16時04分左右，肇事駕駛余文正於學成路口等待左迴轉（往回家方向），從監視畫面可看出，余文正似乎不耐前方有女機車騎士擋住他的迴轉動線，因此他為避開機車騎士，不慎擦撞分隔島、再倒車時又撞到後方的停等汽車。

    此時開始，余文正的汽車開始加速（尾隨前方的機車轉進國成街），一路於國成街疾駛，途中還閃避來車、先擦撞路邊自行車騎士後，繼續以超過時速80公里的速度，在經國成街及國光街衝撞停等紅綠燈的機車騎士，連帶撞上當時為全行人時相的國成街、國光路口學生及其他用路人，造成嚴重傷亡。

    余文正接著直行駛入復興路132巷再度衝撞行人，一直到復興路撞上安全島，短短1、2分鐘造成總共3死12傷的慘劇，事發後余文正因為嚴重撞擊、昏迷在駕駛座上，被警消抬上救護車，被送往亞東醫院救治，始終昏迷不醒，外界兩度傳出他恢復清醒，警方一直守候在旁，等著想要製作筆錄，但後來均證實是誤傳，如今他傷重死亡，沒辦法親口說明他到底為何暴衝肇事。

    新北市民余文正駕車暴衝造成3死12傷慘劇，肇事原因眾說紛云。（記者翁聿煌攝）

    新北市民余文正駕車暴衝造成3死12傷慘劇，肇事原因眾說紛云。（記者翁聿煌攝）

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