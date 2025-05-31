蒙面、遮車牌連續竊電商無人店 苗警逮3嫌裁定羈押禁見

竊盜集團潛入電商店無人店取貨門市，撬開收銀機竊走財物。（警方提供）

2025/05/31 10:02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警分局於5月15日陸續接獲多起報案，指位於頭屋地區及苗栗市區的2家無人智慧取貨商店接連遭竊，總損失金額高達40餘萬元。警方獲報後立即成立專案小組追查，調閱近百支監視器，分別前往桃園市及宜蘭縣逮捕3名嫌犯，起出毒品及吸食器，苗栗警分局今（31）日宣布偵破，全案依毒品危害防制條例及加重竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並經法院裁定羈押禁見。

警方查出，該竊盜集團先在頭屋交流道附近，將車牌卸下，前往頭屋鄉市區一家電商撬開收銀機竊取財物，隨後再到苗栗市區以同樣手法撬開電商收銀機，兩家店共竊取了40多萬元，得手後在苗栗市區找隱密的地方將車牌掛上後逃逸。

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苗栗警方獲報隨即報請苗栗地檢察署檢察官姜永浩指揮偵辦，調閱了市區的近百支監視器，掌握竊嫌作案的白色轎車，前往桃園市及宜蘭縣一家民宿，拘捕陳男（29歲）、陳男（36歲）及范男（43歲）3名涉案嫌犯到案，現場並查扣少量毒品、吸食器及手機等贓證物。

據了解，該竊盜集團為躲避警方追緝，作案時會先拆除車牌，藉此混淆視聽並增加偵查困難。嫌犯行蹤不定、手法熟練，專門鎖定無人管理的智取店下手，抵達現場後迅速蒙面並使用工具破壞錢箱，迅速得手大量現金，對多家電商業者造成嚴重損失與困擾。

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