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    21歲慣竊遊走北市信義商圈偷包包 拿走現金再到二手店銷贓

    張嫌伸手行竊時，被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    張嫌伸手行竊時，被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    2025/05/31 10:13

    〔記者邱俊福／台北報導〕21歲張姓男慣竊，涉嫌自今年2月起專遊走北市信義商圈各店家，鎖定吃飯、飲酒聊天的遊客，趁其不注意時，偷偷將放在餐椅上的包包竊走，取走包包內現金等財物，並將包包拿到二手商品店變賣；北市警信義分局三張犁派出所經多日追查，上月底循線將他逮捕，依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

    警方調查，張男過去從事服務業，有竊盜的前科紀錄，目前沒有工作，平日遊手好閒；今年2月開始，頻繁出沒信義商圈夜店、餐酒館，專伺機行竊逛街飲食的民眾包包。

    從監視器錄下的行竊過程發現，張男會假裝逛街，只要見到有民眾坐在餐桌聊天，將包包放在旁邊，便會趁機坐在後方，先以腳將包包勾到地面，查看被害人是否有注意，倘若被害人都沒有察覺，繼續聊天，便馬上假裝撿拾包包，將包包直接揹走，手法熟練、動作迅速。

    張男得手後，將包包內的現金取走花用，證件等物品丟棄，最後將包包拿到附近二手商店變賣，用以償還債務與生活所需。警方清查，張男短短犯案2個月，有至少5人受害，財損達10萬多元。

    警方據報後，經調閱監視器追查，上月30日鎖定張男身分，前往新北市土城區將張男逮捕送辦。

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