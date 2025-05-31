女出納抽屜常放千萬現金 南部知名建設公司被A走882萬

南部某知名建設公司疑現金管理制度有漏洞，被女出納A走8百多萬現金。示意圖。（資料照）

2025/05/31 09:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在南部某知名建設公司擔任出納人員的劉姓女子，負責公司每日現金收付業務，她的抽屜常年放著千萬現金，卻被公司查出她趁著幫公司繳稅、付尾牙款項時，A走公司882萬餘元，公司查帳時查覺異狀，劉女曾同意要賠償，但在法院卻翻供否認偷錢，法官根據相關事證，認定劉女A走鉅款，依業務侵占罪判她3年6月。

判決指出，劉姓女子在建設公司工作6年，深獲上司信任，她負責出納業務，抽屜常年放著千萬現金，但公司對於現金控管疑未嚴謹，每月對帳只針對銀行存款，很少盤點劉女抽屜裡的現金，就算偶而查帳，也是讓劉女「自行清點」並回報結算，讓她發現有上下其手的空間。

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2022年8月間，公司進行查帳作業時，已經A走公司882萬的劉女疑似自知「洞太大補不起來」，跑去向同事借3、500萬元「補洞」，但同事拿不出這麼多錢，劉女只好向網友洽談借款，但錢還沒借到，就被公司發現她A錢行為，當時劉女承諾賠錢，並簽下切結書，同意公司將她持有的股份以230萬元轉讓他人，及簽發652萬餘元的本票供擔保。

但劉女簽下切結書後賴帳，被公司報警提告，高雄地方法院審理時，劉女否認侵占公司財務，辯稱自己沒有拿走現金，也不知道為何現金有短少，頂多是保管有疏失；她的辦護律師也說，建設公司規模龐大，現金往來頻繁，劉女任職期間沒有實際進行現金盤點，僅核對帳上數字，對於現金管理制度有漏洞，公司短少8百多萬現金可能是會計系統帳目拋轉不確實，或有人請領款項但未提出單據未登載，或交付款項時登載或清點過程有疏失，或劉女請假期間由他人代理時發生疏失，也可能是存放現金的抽屜鑰匙被人拿取，不能把錯算在劉女頭上。

法官傳喚多位證人作證後，認定現金短少如此鉅額之差額應非漏載、未補單據所致，且劉女抽屜空間可放滿1400萬元千元鈔票，公司查帳時，抽屜內僅剩下281萬餘元現金，依劉女豐富的工作經驗，對於現金數額及體積概念，當甚為熟稔，足以認定她早已知悉財務系統所顯示的現金結餘，與抽屜內實際存放的現金體積不符，且清楚明白現金短差數額甚鉅，因此不採信劉女說詞，依業務侵占罪判她3年6月，可上訴。

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