北市保大一個月內連2警酒駕 均記過調職

張姓員警拒測。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/31 09:15

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市保安警察大隊四中隊的葉姓小隊長，上月27日早上8點開車外出，被中正第一分局員警路檢攔查，酒測值為0.18，遭舉發並扣車、吊扣駕照。另一名保大一中隊的張姓員警，則於5月25日與友人在小吃店飲酒後騎車回家時，被中和分局警方盤查，他拒絕酒測，被開出18萬元罰單。一個月內兩警爆出酒駕，保大將兩人均記一大過並調職。

警方調查，葉姓小隊長於上月26日晚上在家自行小酌，隔日早上未注意酒精殘留，便從新北市泰山的住家開車出門辦事，行經市民大道二段與金山北路口時，被中正第一分局員警路檢攔查，酒測值達0.18，符合行政處罰標準，因此被舉發並扣車、吊扣駕照。

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保大一中隊的張姓員警，則於5月24日前往新北市中和區小吃店替友人慶生，25日凌晨聚會結束時，張員自認「家就在附近」，不會有事，便騎車返家。不料當天降雨，張員雖攜帶雨衣卻不慎從機車上掉落，中和分局警方見狀將其攔下，發現他渾身酒味，遂執行酒測，張員選擇拒測。

保大警方表示，兩人分別於家中或餐廳飲酒，係於勤餘時間違反酒後駕車相關規定，尚無涉足不當場所情形。兩名員警均依違反《警察人員駕車安全考核實施要點》記一大過並報請調整服務地區。

其中張員因為過去勤務考核狀況就不佳，保大已將他列優先汰除對象。

保大除了將督飭各級主管應加強內部管理及屬員管考外，大隊長也自請處分並追究相關人員行政考監責任。

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