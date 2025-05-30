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    彰化女開黃金帳戶卻答不出金價！銀行行員一問拆穿詐騙

    彰化一名小資女（左）想開黃金帳戶卻答不出金價，行員發現異狀通報警方，才拆穿詐騙，保住百萬積蓄。（民眾提供）

    彰化一名小資女（左）想開黃金帳戶卻答不出金價，行員發現異狀通報警方，才拆穿詐騙，保住百萬積蓄。（民眾提供）

    2025/05/30 19:25

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國際金價持續創新高，詐騙集團也趁勢推出「黃金代操」新騙局！彰化一名37歲劉姓女子日前在網路看到「黃金投資穩賺不賠」廣告，差點將辛苦存下的百萬積蓄送入詐團口袋，所幸銀行行員機警發現她連基本金價都不清楚，立即通報警方聯手阻詐。

    「我……我只是想投資黃金」劉女在台新銀行員林分行櫃檯前支支吾吾的模樣，立刻引起行員警覺。當時她聲稱要辦理約定帳戶進行「黃金交易買賣」，卻說不清交易對象、投資方式，連最基本的國際金價都答不上來。行員發現異常後立即通報員林派出所，副所長鄭伊汝、巡佐洪宇承火速到場了解。

    警方調查發現，劉女是在網路看到「專業代操黃金投資，每月獲利15%」的誘人廣告，被自稱投資顧問的詐騙成員慫恿開設約定帳戶。員警當場展示近期破獲的詐騙案例，苦口婆心解釋：「正規黃金投資怎麼會要求約定陌生帳戶？這些都是假投資真詐財的手法！」劉女這才驚覺差點上當。

    警方指出，，目前國際金價每盎司約2340美元（約新台幣7.5萬元），幾乎是歷史高點，確實帶動投資熱潮，但也讓詐騙集團趁虛而入，常以假借黃金代操名義，要求受害人開立帳戶或轉帳，但實際上，一旦匯款就難以追回，警方呼籲，真正的黃金投資應透過合法平台或實體業者購買，切勿輕信網路不明資訊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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