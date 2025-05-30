彰化男著雨衣闖國道被撞不治 3駕駛過失致死送辦

謝男被路旁監視器拍到，意圖穿越國道。（民眾提供）

2025/05/30 18:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化60歲謝姓男子昨（29日）深夜，不明原因穿著雨衣徒步闖入國道1號北上212公里處，結果接連遭3輛車撞擊、輾壓，造成全身骨折，送醫急救不治。警方根據監視器找到3名肇事駕駛，依過失致死罪嫌移送法辦。

警方指出，事發當時正下雨，謝男穿著雨衣步行進入國道內側車道，疑似想穿越中央分隔島前往南下方向，未料先遭林姓女子（52歲）駕駛的小客車擦撞倒地，接著又被趙姓女子（22歲）駕車輾過雙腿，最後再被林姓男子（45歲）駕車撞擊。

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謝男到院時已無生命跡象，經急救仍不治。家屬表示，謝男單身獨居，平日與家人聯繫稀少，近三年僅於清明節返家祭祖，之後便失聯，家人對其生活狀況與為何誤闖國道毫無所悉。

警方初步調查，雖然林女當下撞到人後立即停靠路肩報警，但另2名駕駛疑似未察覺事故而駛離現場。依《道路交通管理處罰條例》規定，行人不得擅自進入高速公路，但駕駛人仍負有注意義務，全案已報請檢方相驗，三名駕駛將依《刑法》過失致死罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

謝男（紅圈處）穿著雨衣進入國道內側車道，疑似想穿越分隔島被撞。（圖片擷取社會事新聞影音）

三名駕駛撞到人後，只有林女停靠路肩報警。（民眾提供）

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