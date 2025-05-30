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    新北貢寮2美籍遊客遭大浪捲走 女子獲救、男子生死未卜

    女性遊客被附近衝浪的民眾救起。（記者林嘉東翻攝）

    女性遊客被附近衝浪的民眾救起。（記者林嘉東翻攝）

    2025/05/30 18:36

    〔記者林嘉東／台北報導〕新北市貢寮區福隆海水浴場東興宮前沙灘，今（30日）下午驚傳2名外籍遊客被海浪捲走的意外，其中一名女性遊客，幸運被附近衝浪的民眾救起，另名美籍男性遊客則生死未卜；新北市消防局等單位搜救中。

    新北市瑞芳警分局今天下午5時37分獲報，新北市貢寮區福隆海水浴場東興宮前沙灘，發生2名外籍遊客被大浪捲走意外；福隆派出所警員趕抵時，其中1名女外籍遊客被大浪捲至消波塊附近，幸運被附近衝浪的民眾救起。

    獲救的女性遊客告訴警方，她被大浪沖走時，不斷大叫，幸運獲救，有目睹同行男性友人被大浪捲走。新北市消防局獲報出動貢寮、瑞芳消防分隊馳援中。

    警方調查，獲救的美國籍女子Qdigbq與被浪捲走的美國籍男子Dere（20歲）及另6名外籍友人，今天下午一起到福隆海水浴場東興宮前沙灘戲水，Qdigbq與Dere不慎被海浪捲走，Qdigbq在離沙灘右邊100公尺消波塊，被附近衝浪的民眾救起時未受傷，意識清楚；Dere則遭海浪捲出外海，同行遊客無法救助，報案求援。

    新北市貢寮區福隆海水浴場東興宮前沙灘，今天下午發生外籍遊客被海浪捲走意外。（記者林嘉東翻攝）

    新北市貢寮區福隆海水浴場東興宮前沙灘，今天下午發生外籍遊客被海浪捲走意外。（記者林嘉東翻攝）

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