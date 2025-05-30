血汗詐團！車手領2趟領只賺214元 慘羈押判刑20月

20歲車手提領2次贓款只賺到214元，換來判刑20個月。示意圖。（資料照）

2025/05/30 19:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕血汗詐團！20歲林姓男子去年加入詐欺集團當車手，到超商ATM領款6000元交給上級，跑兩趟只賺到214元。他被捕收押，雖坦承犯行，一審仍依加重詐欺罪判刑10月2次，他大呼所得不多，只是詐團枝微末節角色，請求從輕量刑，二審認為一審量刑適當，駁回上訴。

判決書指出，吳姓男子去年吸收20歲林男、19歲魏男加入詐欺集團，林男當車手，魏男則是監控手。詐欺集團在網路刊登假求才廣告，莊女、湯女誤信，各匯款3000元；林男到台中市烏日區的便利商店ATM領出，轉交給魏男，魏男再轉手交給開車在附近徘徊的收水手吳男。林男賺到214元，魏男賺160元，吳男賺到600元，其餘交給上手。

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3人落網之後，吳男一度否認涉案，台中地方法院審理時才坦承犯行、繳回犯罪所得，法官認為依法不得減刑。林男、魏男從偵查到審判都坦承犯行，也都繳回犯罪所得，法官減輕其刑。但3人都沒有賠償被害人取得和解，法官依「三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪」各2罪，判處吳男徒刑1年、1年，林男與魏男各10月、10月徒刑，犯罪所得沒收。

法官說，3人分別還有違反毒品危害防制條例、詐欺等案尚未判決確定，台中地院不定執行刑，等判決確定後，再由檢方聲請定3人應執行刑。

林男提領2次共6000元，只賺214元，他坦承犯行繳交214元，仍判處2個10月徒刑，大呼自己只是詐欺集團擔任枝微末節角色，一審量刑過重，請求改判較輕之刑。

高等法院台中分院二審認為，林男觸犯的罪名，法定刑為1年至7年，得併科100萬元以下罰金，減刑之後的量刑範圍是「6月以上，6年11月以下」徒刑，一審判處兩個10月徒刑，仍在低度刑的區間，並無過重，駁回上訴，可上訴三審。

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