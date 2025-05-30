5/30 大樂透頭獎1.8億落台北！100萬獎項開11組

今晚（30日）開獎的第114000057期大樂透頭獎開出1注，第114000132期今彩539頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/05/30 22:36

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月30日開獎的第114000057期大樂透頭獎1注獨得，由台北市中山區林森北路96號1樓「寶鴻彩券行」開出；第114000132期今彩539，頭獎摃龜。大樂透端午加碼100萬元獎項開出11組，總中獎注數11注，11組都是單注中獎、各得獎金100萬元。

第114000057期大樂透中獎號碼「03、04、13、21、38、46，特別號：02」，頭獎1注中獎，可得1億8617萬5520元；貳獎1注中獎，可得244萬8016元；參獎共90注中獎，每注可得2萬9292元；肆獎共128注中獎，每注可得1萬3240元；伍獎共3564注中獎，每注可得2000元；陸獎共3743注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬8659注中獎，每注可得400元；普獎共5萬3167注中獎，每注可得400元。

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第114000057期49樂合彩中獎號碼為「03、04、13、21、38、46」。四合共22注中獎，可得20萬元；三合共239注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4357注中獎，每注可得1250元。

第114000132期今彩539中獎號碼為「14、20、21、34、35」。頭獎摃龜；貳獎共181注中獎，每注可得2萬元；參獎共6147注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4980注中獎，每注可得50元。

第114000132期39樂合彩中獎號碼為「14、20、21、34、35」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共291注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9100注中獎，每注可得1125元。

第114000132期3星彩中獎號碼為「091」。壹獎共31注中獎，每注可得5000元。

第114000132期4星彩中獎號碼為「6360」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

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大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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